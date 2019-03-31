Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
на форуме домик часто сравнивают новые дома. На окраине города которые построенные 5 лет назад уже устаревшие. Это не значит что они не будут сдаваться, просто цена будет дешевая всегда.
Запросы арендатора и покупателя разные. В среднем сегменте последнее на что будет смотреть арендатор, это на то, сколько дому лет. 3, 5 или 10.
proftpd66 написав:Эрик рассказывет, что не сберигать, а инвестировать.
Это спорно, но он так рассказывает
Я не трачу время на видео типа "формула богатства". Что-то подсказывает мне, что они для бедных. Если бы можно было бы разбогатеть посмотрев видео, все были бы богатыми. Про инвестировать - везде нужна мера. Финансовый резерв нужен чтобы без лишних нервов пройти трудные участки пути, но, откладывать в течении самых продуктивных 15 лет половину дохода ради призрачного будущего, это не правильно. Я сам примерно так делал и считаю это самой большой своей финансовой ошибкой.
самою великою помилкою було при шансі лишитися хоч чучелом, хоч тушкою в Мюнхені у 1999 все ж не лишився... хоча хто зна...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
change_pm написав:А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос?
почему именно пенсионер, остальные что не болеют? решения у этого вопроса нет, так же как и решения где пересичному заработать 1-2к$ в месяц.
У нас суспільство рівних можливостей. Один спроможний заробити достатню суму, щоб поїхати з дружиною відпочити на Бора Бора, а інший - чимчикувати босоніж усією сім"єю під час відпустки до ставка-копанки. За паритетом купівельної спроможності (ПКС) зазначена вами 1000 доларів у США відповідає 3346 доларів доходу, що є у тій країні середньою зарплатою. З огляду на кількість автомобілів в Україні (уже мовчу про Київ) народ у нас далеко не злиденний. А якщо переглянути світлини з чорноморсько-азовських курортів, де пляжі забиті мов лежбища тюленів, а вартість відпочинку співставна з туром до Туреччини, то душу окутує нестримна радість і оргазмоподібне задоволення за рівень життя своїх співгромадян. Пропоную інформативну статтю, за якою кожен форумчанин зможе вирахувати рівень своєї "бідності". "В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности", В мире Украина далеко не страна бедняков, Уровень бедности в Украине меньше, чем во Франции, На сегодня только 10% украинцев считает себя бедными". "Так, в Европе определили девять позиций: если три из них отсутствуют, люди считаются бедными. Если отсутствуют четыре, то крайне бедными. В этот список входят: Наличие телефона; Наличие цветного телевизора; Наличие стиральной машины; Наличие автомобиля; Денег хватает для отдыха вне дома по меньшей мере неделю в год; Денег хватает на блюда из мяса, рыбы через день; Есть возможность позволить себе непредвиденные, но необходимые траты; Денег хватает на поддержку достаточно теплой температуры в своем жилище; Денег в полной мере хватает на оплату арендных/ипотечных и коммунальных платежей". Хтось з форумчан не має зазначених позиційних можливостей ?? Тож з "тотальним зубожінням" вас !! https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 00474.html
Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе. Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые, просто в чем-то им "повезло" быть "рожденными в СССР" и "получившими" жилье. Кто может себе представить массовое явление, когда пенсионеры с пенсией 60 баксов снимают жилье в Киеве? А это будет. Будет массовое явление наличия нетрудоспособных по возрасту людей, которым не удалось заработать на свое жилье, не говоря уже о "личном пенсионном фонде". Как эта ситуация разрулится? -хз. Кроме того, есть такое понятие как "эквити", иными словами - "сколько ты стоишь" и если в среднем по стране эквити населения очень даже неплохое ввиду наличия какого-никакого но своего жилья у очень значительной части населения, и отсутствия кредиторской задолженности из-за низкого уровня кредитования, но вот генерирование дохода очень низкое, особенно если сопоставить соотношение эквити и бэкграунда.То есть, у нас в среднем очень образованное население, но это образование не очень влияет на возможность получения бОльшего дохода. Еще раз - я говорю именно об Украине,а не персонально о Киеве и тем более не о Печерске. Поэтому примеры о переполненных кафе в Оушен Плазе в ответ мне не приводите. Теперь внимательно посмотрим на эту самую эквити. И что мы видим - у народа в основном есть свое жилье...но больше ничего особо нет. А само жилье стоит не очень дорого даже в Киеве. Мало того - дешевеет, не смотря на временные всплески цен однушек у метро и в новостроях . У моих знакомых в США нет своего жилья (арендуют) и нет своего автомобиля (лиз) и нет стиралки (есть общая лондри в комплексе), но...есть месячный доход выше 10 куе (причем до названного предела генерирует только один супруг, а супруга хоть и меньше, но тоже кое-что) на хаузхолд. Они беднее среднего жителя Украины с наследственным хрущем, в котором живут 3 поколения, старым в основном (старше 3-5 лет) автомобилем, стиралкой и самым последним яфоном? Поэтому, как ни считать, но не сильно верится, что данная методика как-то подходит к определению бедности. ====== на Заході та сама проблема для поколінь X,Y,Z ... більшість з них, хто не має власного житла та орендує тепер, зустріне старість теж в оренді, або мігрує в Болгарію доживати на пенсії.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
hxbbgaf написав:Я вижу, тут у многих мания величия. Наверное, у владельцев кучи квартир в центре Донецка она тоже была до 2014-го года. Не стоит забывать, что это не панацея и не вечная дойная корова, что все очень быстро меняется и в один момент квартира может превратиться в обычный бетонный коробок. Помнится, как в Снежном, Торезе, Шахтерске в 90-х и начале 2000-х бросали все и валили куда глаза глядят. Квартиры стоили ноль целых ноль десятых и дома тоже. И это не было войны, тогдашние рыги (многие их них и сейчас не на последних должностях) довели регион до такого в мирное время, а что если война?
Очень и очень может быть, поэтому есть такое слово - диверсификация. В том числе географическая. Но над этим надо работать.
Так! Тому зараз квартири і переносяться в Польшу та Чехію. Тобто, якщо нема з ренти бажання інвестувати далі в Україні, то прибуток з ренти йде туди.
Востаннє редагувалось sinus в Суб 03 сер, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Этот вопрос очень индивидуальный. Разные дети, разные родители, разные отношения, разные активы. Общий принцип - человек шевелится, когда у него есть стимулы. В природе человека и вещей, что тело находится в покое, пока ему не придать ускорение.
В общем да, но словосочетание "пассивный доход" ни на что не намекает? Хотя очень много нюансов.
Пассивный доход, за редким исключением, противопоказан в молодости. Человек должен стремиться к самореализации. Если получается, то это его прокормит. В любой области. Пассивный доход это для не слишком активных людей, прошедших свой пик.
Не згоден, прибуток з ренти дозволяє самореалізовуватись там де тобі цікаво, а не заради грошей. І як показує досвід праця для душі приносить ще більше грошей.
Все люди разные. Есть фейманы и эйнштейны, но большинство людей подчиняются первому закону Ньютона. Хотя не факт, что если бы у Феймана/Эйнштейна был бы гарантированный доход, они стали бы тем, кем стали. Более здравой, на мой взгляд, выглядит ситуация, когда активы принадлежат до последнего оставшемуся родителю, который помогает при необходимости. Дать не заработанные деньги/доход в распоряжению молодому человеку это не правильно.
sinus написав:Так! Тому зараз квартири і переносяться в Польшу та Чехію. Тобто, якщо нема з ренти бажання інвестувати далі в Україні, то прибуток з ренти йде туди.
Сейчас, в силу ряда причин, недвижимость в Украине дешевая, а рентабельность аренды высокая. Продавать дешево то, что генерирует доход, и покупать дорого там, где цены надуты кредитованием, теряя в абсолютных цифрах получаемые с аренды деньги? Зачем?
sinus написав:Так! Тому зараз квартири і переносяться в Польшу та Чехію. Тобто, якщо нема з ренти бажання інвестувати далі в Україні, то прибуток з ренти йде туди.
Сейчас, в силу ряда причин, недвижимость в Украине дешевая, а рентабельность аренды высокая. Продавать дешево то, что генерирует доход, и покупать дорого там, где цены надуты кредитованием, теряя в абсолютных цифрах получаемые с аренды деньги? Зачем?
Дешево, но можно продать. Ситуация может измениться. Не надо абсолютизировать право собственности.