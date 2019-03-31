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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 03 сер, 2019 21:34
UA написав:
Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.
Кто оплачивает ремонт или замену?
если я знаю, что техника "походившая", оплачиваю я. Беру новую, но перед покупкой обязателен совет мастера-ремонтника. Не заморачиваюсь, Китай, германия... его совет лучше любых отзывов - "самое дешевое из самых надежных".
Если явная поломка по вине арендатора, оплачивает он. Когда то, одно чудо, года 4 жило с разбитой кабиной, когда выезжал, оплатил (просто странный)
Почти 2 квартала готовлю дом под сдачу, это такой треш
(( люди, не берите под сдачу дома!!! только квартирки!
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Суб 03 сер, 2019 21:52
sinus написав:
Коли ми бачимо дуже заможні європейські сім'ї з світовим ім'ям, то це як правило в наслідок того, що статки передавались від прадіда к діду, від діда до батька, від батька до сина і всі покоління його зберегли і збільшили.
Это так, но наследники получали право единоличного управления семейным состоянием в достаточно солидном возрасте. Что подтверждает мое утверждение, что наследство или существенный пассивный доход, полученные до 30-и, развращают человека.
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Vlad442
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Додано: Суб 03 сер, 2019 21:57
vhata написав:
Почти 2 квартала готовлю дом под сдачу, это такой треш (( люди, не берите под сдачу дома!!! только квартирки!
Дом подразумевает некоторый стиль жизни. Я думал, что дома арендуют от безденежья те, кому не хватает на квартиру. Топят их дровами, ходят в туалет на улицу. Или дачу на лето.
Человек, который дожил до уровня жить в доме (и по доходам, и психологически), скорей купит свой и будет туда вкладываться, чем арендовать.
Какой портрет потенциальных арендаторов нафаршированного дома? Почему они не снимают за те же деньги квартиру в лучшей локации? Зачем им дом?
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Vlad442
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Додано: Суб 03 сер, 2019 22:26
Vlad442 написав: vhata написав:
Почти 2 квартала готовлю дом под сдачу, это такой треш (( люди, не берите под сдачу дома!!! только квартирки!
Дом подразумевает некоторый стиль жизни. Я думал, что дома арендуют от безденежья те, кому не хватает на квартиру. Топят их дровами, ходят в туалет на улицу. Или дачу на лето.
Человек, который дожил до уровня жить в доме (и по доходам, и психологически), скорей купит свой и будет туда вкладываться, чем арендовать.
Какой портрет потенциальных арендаторов нафаршированного дома? Почему они не снимают за те же деньги квартиру в лучшей локации? Зачем им дом?
ЧАВО?
У моих знакомых сейчас писк моды это аренда домов.
Причина проста. Цена аренды относительно цены покупки просто смешная.
Там если всё посчитать сдают за амортизацию. Котел-насос-дренажное поле септика и многое многое другое имеют очень ограниченный ресурс.
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UA
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