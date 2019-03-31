Додано: Суб 03 сер, 2019 23:35

Vlad442 написав: Дом подразумевает некоторый стиль жизни. Я думал, что дома арендуют от безденежья те, кому не хватает на квартиру. Топят их дровами, ходят в туалет на улицу. Или дачу на лето. Дом подразумевает некоторый стиль жизни. Я думал, что дома арендуют от безденежья те, кому не хватает на квартиру. Топят их дровами, ходят в туалет на улицу. Или дачу на лето.

Vlad442 написав: Человек, который дожил до уровня жить в доме (и по доходам, и психологически), скорей купит свой и будет туда вкладываться, чем арендовать.

Какой портрет потенциальных арендаторов нафаршированного дома? Почему они не снимают за те же деньги квартиру в лучшей локации? Зачем им дом? Человек, который дожил до уровня жить в доме (и по доходам, и психологически), скорей купит свой и будет туда вкладываться, чем арендовать.Какой портрет потенциальных арендаторов нафаршированного дома? Почему они не снимают за те же деньги квартиру в лучшей локации? Зачем им дом?

это "хата"дом появился в безумные предкризисные годы, когда в один день продавали и покупали у одного и того же нотариуса. Вот это время было, МБАшники нервно курят в сторонкеСтратовали с крединтых 6. Купили землю за 6 - продали за 33, купили цоколь за 22 - продали за 110, купили дом за 68... канализацию центральную сделали за 15.Бизнес бурлил, недвига была "игрушкой", брали под нежилую - "все развалять и торговый центр". Слава Богу, что тормознули, потом крыза, отдали знакомым пожить за пол копейки, заняты были другим.Пришло время домику зарабатывать. Но это такой лютый треш, что меня, опытную в вопросах стройки тетю, это повергает в шок.Кроме интерьера, экстерьер, вентиляция, крыша, чердак, подвал, туи, забор, котлы... обставить мама мия! Отдать за копейки рука не поднимается, локация ок. И это не Дом, а просто одноэтажный домик...На вопрос "под кого обставлять"? Риелтер ответил - "хз, домов мало, сдаются всегда".