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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1540154115421543

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:34

  UA написав:Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.
Кто оплачивает ремонт или замену?
если я знаю, что техника "походившая", оплачиваю я. Беру новую, но перед покупкой обязателен совет мастера-ремонтника. Не заморачиваюсь, Китай, германия... его совет лучше любых отзывов - "самое дешевое из самых надежных".
Если явная поломка по вине арендатора, оплачивает он. Когда то, одно чудо, года 4 жило с разбитой кабиной, когда выезжал, оплатил (просто странный)

Почти 2 квартала готовлю дом под сдачу, это такой треш :((( люди, не берите под сдачу дома!!! только квартирки!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  sinus написав:Коли ми бачимо дуже заможні європейські сім'ї з світовим ім'ям, то це як правило в наслідок того, що статки передавались від прадіда к діду, від діда до батька, від батька до сина і всі покоління його зберегли і збільшили.

Это так, но наследники получали право единоличного управления семейным состоянием в достаточно солидном возрасте. Что подтверждает мое утверждение, что наследство или существенный пассивный доход, полученные до 30-и, развращают человека.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vhata написав:Почти 2 квартала готовлю дом под сдачу, это такой треш (( люди, не берите под сдачу дома!!! только квартирки!

Дом подразумевает некоторый стиль жизни. Я думал, что дома арендуют от безденежья те, кому не хватает на квартиру. Топят их дровами, ходят в туалет на улицу. Или дачу на лето.
Человек, который дожил до уровня жить в доме (и по доходам, и психологически), скорей купит свой и будет туда вкладываться, чем арендовать.
Какой портрет потенциальных арендаторов нафаршированного дома? Почему они не снимают за те же деньги квартиру в лучшей локации? Зачем им дом?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:26

  Vlad442 написав:
  vhata написав:Почти 2 квартала готовлю дом под сдачу, это такой треш (( люди, не берите под сдачу дома!!! только квартирки!

Дом подразумевает некоторый стиль жизни. Я думал, что дома арендуют от безденежья те, кому не хватает на квартиру. Топят их дровами, ходят в туалет на улицу. Или дачу на лето.
Человек, который дожил до уровня жить в доме (и по доходам, и психологически), скорей купит свой и будет туда вкладываться, чем арендовать.
Какой портрет потенциальных арендаторов нафаршированного дома? Почему они не снимают за те же деньги квартиру в лучшей локации? Зачем им дом?

ЧАВО? :shock:
У моих знакомых сейчас писк моды это аренда домов.
Причина проста. Цена аренды относительно цены покупки просто смешная.
Там если всё посчитать сдают за амортизацию. Котел-насос-дренажное поле септика и многое многое другое имеют очень ограниченный ресурс.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:49

  Vlad442 написав:
  sinus написав:Коли ми бачимо дуже заможні європейські сім'ї з світовим ім'ям, то це як правило в наслідок того, що статки передавались від прадіда к діду, від діда до батька, від батька до сина і всі покоління його зберегли і збільшили.

Это так, но наследники получали право единоличного управления семейным состоянием в достаточно солидном возрасте. Что подтверждает мое утверждение, что наследство или существенный пассивный доход, полученные до 30-и, развращают человека.


Так і я ж вже давно не хлопчик.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:53

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  vhata написав:Почти 2 квартала готовлю дом под сдачу, это такой треш (( люди, не берите под сдачу дома!!! только квартирки!

Дом подразумевает некоторый стиль жизни. Я думал, что дома арендуют от безденежья те, кому не хватает на квартиру. Топят их дровами, ходят в туалет на улицу. Или дачу на лето.
Человек, который дожил до уровня жить в доме (и по доходам, и психологически), скорей купит свой и будет туда вкладываться, чем арендовать.
Какой портрет потенциальных арендаторов нафаршированного дома? Почему они не снимают за те же деньги квартиру в лучшей локации? Зачем им дом?

ЧАВО? :shock:
У моих знакомых сейчас писк моды это аренда домов.
Причина проста. Цена аренды относительно цены покупки просто смешная.
Там если всё посчитать сдают за амортизацию. Котел-насос-дренажное поле септика и многое многое другое имеют очень ограниченный ресурс.

Згоден. Я теж знімав, але по причині того, щоб зрозуміти на майбутнє потрібен мені той дом для себе і який чи не потрібен.
Прийшов к висновку, що не потрібен.
А так би купив і що?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 23:35

  Vlad442 написав:Дом подразумевает некоторый стиль жизни. Я думал, что дома арендуют от безденежья те, кому не хватает на квартиру. Топят их дровами, ходят в туалет на улицу. Или дачу на лето.
это "хата"
  Vlad442 написав:Человек, который дожил до уровня жить в доме (и по доходам, и психологически), скорей купит свой и будет туда вкладываться, чем арендовать.
Какой портрет потенциальных арендаторов нафаршированного дома? Почему они не снимают за те же деньги квартиру в лучшей локации? Зачем им дом?
дом появился в безумные предкризисные годы, когда в один день продавали и покупали у одного и того же нотариуса. Вот это время было, МБАшники нервно курят в сторонке :)
Стратовали с крединтых 6. Купили землю за 6 - продали за 33, купили цоколь за 22 - продали за 110, купили дом за 68... канализацию центральную сделали за 15.
Бизнес бурлил, недвига была "игрушкой", брали под нежилую - "все развалять и торговый центр". Слава Богу, что тормознули, потом крыза, отдали знакомым пожить за пол копейки, заняты были другим.
Пришло время домику зарабатывать. Но это такой лютый треш, что меня, опытную в вопросах стройки тетю, это повергает в шок.
Кроме интерьера, экстерьер, вентиляция, крыша, чердак, подвал, туи, забор, котлы... обставить мама мия! Отдать за копейки рука не поднимается, локация ок. И это не Дом, а просто одноэтажный домик...
На вопрос "под кого обставлять"? Риелтер ответил - "хз, домов мало, сдаются всегда".
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 23:36

  UA написав:У моих знакомых сейчас писк моды это аренда домов.
Причина проста. Цена аренды относительно цены покупки просто смешная.
Там если всё посчитать сдают за амортизацию. Котел-насос-дренажное поле септика и многое многое другое имеют очень ограниченный ресурс.
UA, не сомневалась, что Вы точно это понимаете :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 09:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:ЧАВО?
У моих знакомых сейчас писк моды это аренда домов.
Причина проста. Цена аренды относительно цены покупки просто смешная.
Там если всё посчитать сдают за амортизацию. Котел-насос-дренажное поле септика и многое многое другое имеют очень ограниченный ресурс.

Если дешево и локация подходит, то почему бы и нет.
Дом подразумевает другие затраты на поддержание, чем квартира. Начиная от больших счетов на отопление, заканчивая уходом за газонами, деревьями, мелким (и крупным) ремонтом, которого в доме значительно больше, чем в квартире. Арендаторы готовы этим заниматься, или звонят арендодателю "присылайте садовника, газон пора стричь"?
  vhata написав:Пришло время домику зарабатывать.

Не просчитывали, может выгодней было бы продать и купить несколько гостинок в Киеве, чем вкладываться живыми деньгами и потом иметь потенциальную головную боль?
Сколько годовых ожидаете получить?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:28

  Vlad442 написав:Если дешево и локация подходит, то почему бы и нет.
Дом подразумевает другие затраты на поддержание, чем квартира. Начиная от больших счетов на отопление, заканчивая уходом за газонами, деревьями, мелким (и крупным) ремонтом, которого в доме значительно больше, чем в квартире. Арендаторы готовы этим заниматься, или звонят арендодателю "присылайте садовника, газон пора стричь"?

Не бедные люди арендуют дома. Просто опытные и считают хорошо. Соотношение цена дома - цена аренды просто сказочные для арендатора.
Выкатывают газонокосилку и стригут. 20 минут фитнеса)) А вот если насос котла накрылся - звонят арендодателю естественно. Знаете какое западло получить съехавших арендаторов из частного дома посреди зимы?))
  Vlad442 написав:Не просчитывали, может выгодней было бы продать и купить несколько гостинок в Киеве, чем вкладываться живыми деньгами и потом иметь потенциальную головную боль?
Сколько годовых ожидаете получить?

Гостинки в разы выгоднее дома.
UA
 
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