Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Так! Тому зараз квартири і переносяться в Польшу та Чехію. Тобто, якщо нема з ренти бажання інвестувати далі в Україні, то прибуток з ренти йде туди.
Сейчас, в силу ряда причин, недвижимость в Украине дешевая, а рентабельность аренды высокая. Продавать дешево то, что генерирует доход, и покупать дорого там, где цены надуты кредитованием, теряя в абсолютных цифрах получаемые с аренды деньги? Зачем?
тенденція... от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.
А в КРЖН буде стагнувати ....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
sinus написав:Так! Тому зараз квартири і переносяться в Польшу та Чехію. Тобто, якщо нема з ренти бажання інвестувати далі в Україні, то прибуток з ренти йде туди.
Сейчас, в силу ряда причин, недвижимость в Украине дешевая, а рентабельность аренды высокая. Продавать дешево то, что генерирует доход, и покупать дорого там, где цены надуты кредитованием, теряя в абсолютных цифрах получаемые с аренды деньги? Зачем?
тенденція... от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.