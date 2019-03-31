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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1541154215431544

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:54

  Vlad442 написав:
  sinus написав:Так! Тому зараз квартири і переносяться в Польшу та Чехію.
Тобто, якщо нема з ренти бажання інвестувати далі в Україні, то прибуток з ренти йде туди.

Сейчас, в силу ряда причин, недвижимость в Украине дешевая, а рентабельность аренды высокая. Продавать дешево то, что генерирует доход, и покупать дорого там, где цены надуты кредитованием, теряя в абсолютных цифрах получаемые с аренды деньги? Зачем?

тенденція...
от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.

А в КРЖН буде стагнувати ....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:29

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  sinus написав:Так! Тому зараз квартири і переносяться в Польшу та Чехію.
Тобто, якщо нема з ренти бажання інвестувати далі в Україні, то прибуток з ренти йде туди.

Сейчас, в силу ряда причин, недвижимость в Украине дешевая, а рентабельность аренды высокая. Продавать дешево то, что генерирует доход, и покупать дорого там, где цены надуты кредитованием, теряя в абсолютных цифрах получаемые с аренды деньги? Зачем?

тенденція...
от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.

А в КРЖН буде стагнувати ....

Ви не один такий песиміст. https://comments.ua/news/politics/63025 ... n_get_more
Нічого не вдієш. Нації цей період необхідно пережити. Ірландія колись теж мала величезні міграційні проблеми, але нині рудоволосі не бідують.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 13:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:тенденція...от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.А в КРЖН буде стагнувати ....

а что будет скажем с реальным полуподвалом в ипенях?
за сколько можно будет продать через 10 лет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:02

  Прохожий написав:
  flyman написав:тенденція...от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.А в КРЖН буде стагнувати ....

а что будет скажем с реальным полуподвалом в ипенях?
за сколько можно будет продать через 10 лет?

Никто не знает, может, дороже, а может и ноль. Может, вообще, война начнется.
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