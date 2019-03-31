Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Так! Тому зараз квартири і переносяться в Польшу та Чехію. Тобто, якщо нема з ренти бажання інвестувати далі в Україні, то прибуток з ренти йде туди.
Сейчас, в силу ряда причин, недвижимость в Украине дешевая, а рентабельность аренды высокая. Продавать дешево то, что генерирует доход, и покупать дорого там, где цены надуты кредитованием, теряя в абсолютных цифрах получаемые с аренды деньги? Зачем?
тенденція... от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.
А в КРЖН буде стагнувати ....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
sinus написав:Так! Тому зараз квартири і переносяться в Польшу та Чехію. Тобто, якщо нема з ренти бажання інвестувати далі в Україні, то прибуток з ренти йде туди.
Сейчас, в силу ряда причин, недвижимость в Украине дешевая, а рентабельность аренды высокая. Продавать дешево то, что генерирует доход, и покупать дорого там, где цены надуты кредитованием, теряя в абсолютных цифрах получаемые с аренды деньги? Зачем?
тенденція... от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.
flyman написав:тенденція...от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.А в КРЖН буде стагнувати ....
а что будет скажем с реальным полуподвалом в ипенях? за сколько можно будет продать через 10 лет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
flyman написав:тенденція...от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.А в КРЖН буде стагнувати ....
а что будет скажем с реальным полуподвалом в ипенях? за сколько можно будет продать через 10 лет?
Никто не знает, может, дороже, а может и ноль. Может, вообще, война начнется.
Vlad442 написав:Не просчитывали, может выгодней было бы продать и купить несколько гостинок в Киеве, чем вкладываться живыми деньгами и потом иметь потенциальную головную боль? Сколько годовых ожидаете получить?
Может и выгоднее, но заморочливее, - я уже в том возрасте, когда главное не заработок, а мирная, спокойная и размеренная жизнь Тут народ слабо реагирует на "податок на нерухомість", а мне кажется, что он в ближайшее время будет крепко нас всех беспокоить. Там нормальный участок, хочу поставить там домики под сдачу - провинциальный такой беверли-хилз . Поставить и узаконить по центру кухни-санузлы, вокруг поставить домики. Классное развлечение, не?
vhata написав:Там нормальный участок, хочу поставить там домики под сдачу - провинциальный такой беверли-хилз . Поставить и узаконить по центру кухни-санузлы, вокруг поставить домики. Классное развлечение, не?
. ... а я думав, що таке тільки біля моря(в прибережній зоні) рулить..... - а воно он як
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
vhata написав:Там нормальный участок, хочу поставить там домики под сдачу - провинциальный такой беверли-хилз . Поставить и узаконить по центру кухни-санузлы, вокруг поставить домики. Классное развлечение, не?
. ... а я думав, що таке тільки біля моря(в прибережній зоні) рулить..... - а воно он як
о, нет я не правильно выразилась, это не шанхай, а нормальный бизнес-класс. Имеется ввиду "строение кухни-санузлы" к ним "приставляются" домики и получается комплекс двух комнатных аппартаметов (влезет штук 5) со всеми удобствами, верандами, крошечными двориками. А налог на недвижимость - только за кухни, санузлы, остальное - не будет недвижимостью