Додано: Пон 05 сер, 2019 00:52

antonivs3 написав: alya_tsimbal написав: Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт

На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)

Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.

Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму. Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонтНа Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.

Вы сдаете в новостройке же на Троещине? В старом фонде финиша, как вы выразились, трехи без выкрутасов 9, спроса нет.

На Лесном вероятно, не на Волкова. Метро обязывает)

Гараж вы неплохо сдаете, давно наверное? Я только одного знаю, который в спальниках в долл. платит. Впрочем, гаражи с подвалом есть металлические, есть капитальные, и 2.8*5 и 4*10.., и многоэтажные, как на Северной. Конкретизируйте гараж. Вы сдаете в новостройке же на Троещине? В старом фонде финиша, как вы выразились, трехи без выкрутасов 9, спроса нет.На Лесном вероятно, не на Волкова. Метро обязывает)Гараж вы неплохо сдаете, давно наверное? Я только одного знаю, который в спальниках в долл. платит. Впрочем, гаражи с подвалом есть металлические, есть капитальные, и 2.8*5 и 4*10.., и многоэтажные, как на Северной. Конкретизируйте гараж.

Хотите секрет открою?Трехи - с выкрутасами или без, в новострое или совкошлаке - не пользуются спросом.Давайте другой пример.В Ылитном АППСе человек когда-то сделал дорогущий ремонт в трехе под себя. С дорогой мебелью и техникой. Потом купил себе новострой ближе к Лукьяновке, переехал.Пытался сдать за достойную цену с месяца три. нифига, сдал на 30% дороже двухи самой обычной под аренду в этом-же доме. Да и-то потому что сдал по б/н на фоп и туркам.Другой купил себе в Мисто Квитив, свою треху сдал...по цене двухи....с экспозицией 2 месяца...причем со второго раза - сначала пытался сдать дороже - нифига, снял с экспозиции (может что-то марафетил - не знаю), потом выставил опять.