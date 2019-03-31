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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:17
Долярчик написав:
- якщо не секрет, то на яку, орієнтовно, суму потягне це будівництво "під ключ" і скільки % думаєте мацати, якщо всі апартаменти будуть зайняті/здані?
неведомо
буду сидеть в "засаде", если все буде добре, продам какой то объект, построю.
Если рухнет пирамида овгз или крыза... буду вечерами сидеть у камина, пить чай с мятой и мечтать о стройке. Если будет война и все рухнет, то как то Бог даст так и будет....
Написала идею, в надежде, что кто то покритикует, может я чего не вижу
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Пон 05 сер, 2019 00:52
antonivs3 написав: alya_tsimbal написав:
Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт
На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)
Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.
Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.
Вы сдаете в новостройке же на Троещине? В старом фонде финиша, как вы выразились, трехи без выкрутасов 9, спроса нет.
На Лесном вероятно, не на Волкова. Метро обязывает)
Гараж вы неплохо сдаете, давно наверное? Я только одного знаю, который в спальниках в долл. платит. Впрочем, гаражи с подвалом есть металлические, есть капитальные, и 2.8*5 и 4*10.., и многоэтажные, как на Северной. Конкретизируйте гараж.
Хотите секрет открою?
Трехи - с выкрутасами или без, в новострое или совкошлаке - не пользуются спросом.
Давайте другой пример.
В Ылитном АППСе человек когда-то сделал дорогущий ремонт в трехе под себя. С дорогой мебелью и техникой. Потом купил себе новострой ближе к Лукьяновке, переехал.Пытался сдать за достойную цену с месяца три. нифига, сдал на 30% дороже двухи самой обычной под аренду в этом-же доме. Да и-то потому что сдал по б/н на фоп и туркам.
Другой купил себе в Мисто Квитив, свою треху сдал...по цене двухи....с экспозицией 2 месяца...причем со второго раза - сначала пытался сдать дороже - нифига, снял с экспозиции (может что-то марафетил - не знаю), потом выставил опять.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 00:56
Прохожий написав: Gastarbaiter написав:
Перекладывать ремонт техники на арендаторов - ну это как если бы вы взяли напрокат автомобиль, а у него через 50 км накрылся движок и вам выставляют счет за капиталку.
если бы компьютер показал что вы 50км проехали на макс оборотах то заплатили бы аж бегом
знаю реальную ситуацию когда квартиранты в бюджетном сегменте летом "охлаждали" кухню с помощью открытой дверцы морозильной камеры холодильника
И наоборот, лично наблюдал ситуацию (правда давно) - чуваки снимали хату под офис, что-то было с отоплением, грелись духовым шкафом.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 01:16
Vlad442 написав:
Все люди разные. Есть фейманы и эйнштейны, но большинство людей подчиняются первому закону Ньютона. Хотя не факт, что если бы у Феймана/Эйнштейна был бы гарантированный доход, они стали бы тем, кем стали.
Более здравой, на мой взгляд, выглядит ситуация, когда активы принадлежат до последнего оставшемуся родителю, который помогает при необходимости. Дать не заработанные деньги/доход в распоряжению молодому человеку это не правильно.
Вопрос не возрастной молодости, а в житейской зрелости.
У меня был друг детства, рос в очень малообеспеченой и неполной семье. Мама -врач в Амосова, взяток не брала, зарплата маленькая, задержка почти года (что при той гиперинфляции множило на нуль), комната в комуналке. Но при этом такая голова, такое нестандартное мышление, но...в условиях, когда нечего есть и нечего курить (там вся комуналка паровозила), зарабатывал тем, что давало деньги сейчас. Может имей он возможность учиться (образование 8 классов+ПТУ) или заниматься чем-то дающим профит в долгой перспективе, то был-бы очень богатым человеком, но..."жизнь - сложная штука, господа присяжные заседатели" ("Двенадцать стульев" Ильф и Петров).
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Додано: Пон 05 сер, 2019 01:30
vhata написав: flyman написав:
от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.
А в КРЖН буде стагнувати ....
никто не знает что будет
жизнь динамичная штука, а по молодости кажется, что все статично. Не удивлюсь, если через пару пятилеток в Украине будет самая дорогая недвига в Европе
Зато я аху...ах, как удивлюсь.
"Какие есть ваши доказательства?" ("Красная жара").
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Додано: Пон 05 сер, 2019 02:21
rjkz написав: vhata написав: flyman написав:
от наприклад ріст ВВП Польщі та прогнози на майбутнє дозволяють зрозуміти, що через, скажімо 10 років, об"єкт з умовного Щуцина можна продати з 2Х.
А в КРЖН буде стагнувати ....
никто не знает что будет
жизнь динамичная штука, а по молодости кажется, что все статично. Не удивлюсь, если через пару пятилеток в Украине будет самая дорогая недвига в Европе
Зато я аху...ах, как удивлюсь.
"Какие есть ваши доказательства?" ("Красная жара").
Вы оставили подсказку как это может произойти: именно жара. Если в Европе летом температура будет стабильно за 40 градусов, а в Киеве - 20, то не исключаю, что постепенно кто-то сюда потянется.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 06:58
rjkz написав: Прохожий написав: Gastarbaiter написав:
Перекладывать ремонт техники на арендаторов - ну это как если бы вы взяли напрокат автомобиль, а у него через 50 км накрылся движок и вам выставляют счет за капиталку.
если бы компьютер показал что вы 50км проехали на макс оборотах то заплатили бы аж бегом
знаю реальную ситуацию когда квартиранты в бюджетном сегменте летом "охлаждали" кухню с помощью открытой дверцы морозильной камеры холодильника
И наоборот, лично наблюдал ситуацию (правда давно) - чуваки снимали хату под офис, что-то было с отоплением, грелись духовым шкафом.
Это нормально, духовкой все когда-нибудь грелись)
Ваш Зепутат
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Додано: Пон 05 сер, 2019 08:41
airmax78 написав:
Вы оставили подсказку как это может произойти: именно жара. Если в Европе летом температура будет стабильно за 40 градусов, а в Киеве - 20, то не исключаю, что постепенно кто-то сюда потянется.
Думаю, что вначале потянутся все же в щуцин. При практически тех же климатических условиях его не затапливает после каждого дождя (ливневка рулит).
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:26
rjkz написав: vhata написав:
никто не знает что будет
жизнь динамичная штука, а по молодости кажется, что все статично. Не удивлюсь, если через пару пятилеток в Украине будет самая дорогая недвига в Европе
Зато я аху...ах, как удивлюсь.
"Какие есть ваши доказательства?" ("Красная жара").
чуйка
Никогда не подводила
Слишком гоноровые поляки со своим госдолгом. Время покажет
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:43
airmax78 написав: rjkz написав: vhata написав:
никто не знает что будет
жизнь динамичная штука, а по молодости кажется, что все статично. Не удивлюсь, если через пару пятилеток в Украине будет самая дорогая недвига в Европе
Зато я аху...ах, как удивлюсь.
"Какие есть ваши доказательства?" ("Красная жара").
Вы оставили подсказку как это может произойти: именно жара. Если в Европе летом температура будет стабильно за 40 градусов, а в Киеве - 20, то не исключаю, что постепенно кто-то сюда потянется.
Макс, апчем Вы говорите?
Знакомые из США ездили в Хайфу этим летом, общались
Они "Так жарко, +28" Я "В Киеве +35 в тени!". В тот день садился в машину, на солнце показывала 43.
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