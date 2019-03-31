|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:47
antonivs3 написав: rjkz написав: Прохожий написав:
если бы компьютер показал что вы 50км проехали на макс оборотах то заплатили бы аж бегом
знаю реальную ситуацию когда квартиранты в бюджетном сегменте летом "охлаждали" кухню с помощью открытой дверцы морозильной камеры холодильника
И наоборот, лично наблюдал ситуацию (правда давно) - чуваки снимали хату под офис, что-то было с отоплением, грелись духовым шкафом.
Это нормально, духовкой все когда-нибудь грелись)
Никогда не пробовал, наверное, я - не все?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9898
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4284 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:49
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Вы оставили подсказку как это может произойти: именно жара. Если в Европе летом температура будет стабильно за 40 градусов, а в Киеве - 20, то не исключаю, что постепенно кто-то сюда потянется.
Думаю, что вначале потянутся все же в щуцин. При практически тех же климатических условиях его не затапливает после каждого дождя (ливневка рулит).
А Киев уже топит, причем регулярно.
Или уже не помним?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9898
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4284 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:10
vhata написав: rjkz написав: vhata написав:
никто не знает что будет
жизнь динамичная штука, а по молодости кажется, что все статично. Не удивлюсь, если через пару пятилеток в Украине будет самая дорогая недвига в Европе
Зато я аху...ах, как удивлюсь.
"Какие есть ваши доказательства?" ("Красная жара").
чуйка
Никогда не подводила
Слишком гоноровые поляки со своим госдолгом. Время покажет
Так уже наши соотечественники из Поляндии потянулись стройными рядами в Чехию и Германию. И мелкими ручейками по остальным странам ЕС и Северной Америки. В Украину возвращаются те, кто поехав в Польшу и увидел, что разница не так велика в том что остается (что где-то близко к правде), поставили "птичку" и сдались. Таких много, но много и тех, для кто понимал, что Польша - это только первый шаг. Я уже как-то писал, что Польша - это самый простой путь в забугорье и эта простота пропускает разное. Теперь сравните (если Вы в курсе) путь в Польшу с путем, скажем, в Австралию, Канаду или США. Оттуда уже никто практически не возвращается. Никто не хочет пустить на ветер такие усилия.
А теперь момент - кто создает ВВП, о росте которого Вам было видение - прикладывающий все силы, предприимчивый, образованный или поехавший в Польшу и вернувшийся в свой огород, поленившийся (не захотевший) достичь бОльшего?
Только что была передача по ТЕРРЕ об украинцах в США - кем были (точнее - кем не были) и кем стали (кстати, я и не знал, что Мика Ньютон исчезла с украинской сцены ради карьеры в Голливуде), я понимаю, что на те миллионы украинцев в США есть разные судьбы. И расскажите чего достигли уехавшие "на клубнику" в Польшу.
Вот вернутся они из Польши в Украину - что они будут здесь делать?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9898
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4284 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:34
rjkz написав:
Так уже наши соотечественники из Поляндии потянулись стройными рядами в Чехию и Германию. И мелкими ручейками по остальным странам ЕС и Северной Америки. В Украину возвращаются те, кто поехав в Польшу и увидел, что разница не так велика в том что остается (что где-то близко к правде), поставили "птичку" и сдались. Таких много, но много и тех, для кто понимал, что Польша - это только первый шаг. Я уже как-то писал, что Польша - это самый простой путь в забугорье и эта простота пропускает разное. Теперь сравните (если Вы в курсе) путь в Польшу с путем, скажем, в Австралию, Канаду или США. Оттуда уже никто практически не возвращается. Никто не хочет пустить на ветер такие усилия.
А теперь момент - кто создает ВВП, о росте которого Вам было видение - прикладывающий все силы, предприимчивый, образованный или поехавший в Польшу и вернувшийся в свой огород, поленившийся (не захотевший) достичь бОльшего?
Только что была передача по ТЕРРЕ об украинцах в США - кем были (точнее - кем не были) и кем стали (кстати, я и не знал, что Мика Ньютон исчезла с украинской сцены ради карьеры в Голливуде), я понимаю, что на те миллионы украинцев в США есть разные судьбы. И расскажите чего достигли уехавшие "на клубнику" в Польшу.
Вот вернутся они из Польши в Украину - что они будут здесь делать?
Польша це вікно, або двері в цивілізований світ.
Можна в ній залишитись, а можна йти далі-залежить від приоритетів індівідуума.
Вища освіта в Польщі по вартості така ж як і у нас, але маючи диплом польського університету можна працювати по всьому ЕС, що і роблять поляки.
Також, якщо казати по темі гілки, то мало хто замислювався над тим, що Польша це фактично єдина країна ЕС через яку ви можете ввезти свої збереження і легалізувати на території ЕС, тобто ваші гроші стають легальними для ЕС.
А це важливо, бо може вже дуже швидко таке трапитися, що грощі у вас будуть, але нікому в ЕС вони не будуть потрібні без підтвердження із купи документів.
Наша людина таким чином може залишитися в фінансовому вакуумі.
Тому Польша поки дає такі можливості , треба цим користуватися.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 542
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14252
|1105837
|
|
|8
|729
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|182211
|
|