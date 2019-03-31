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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1543154415451546

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:47

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:если бы компьютер показал что вы 50км проехали на макс оборотах то заплатили бы аж бегом
знаю реальную ситуацию когда квартиранты в бюджетном сегменте летом "охлаждали" кухню с помощью открытой дверцы морозильной камеры холодильника


И наоборот, лично наблюдал ситуацию (правда давно) - чуваки снимали хату под офис, что-то было с отоплением, грелись духовым шкафом.

Это нормально, духовкой все когда-нибудь грелись)


Никогда не пробовал, наверное, я - не все?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:49

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Вы оставили подсказку как это может произойти: именно жара. Если в Европе летом температура будет стабильно за 40 градусов, а в Киеве - 20, то не исключаю, что постепенно кто-то сюда потянется.

Думаю, что вначале потянутся все же в щуцин. При практически тех же климатических условиях его не затапливает после каждого дождя (ливневка рулит).


А Киев уже топит, причем регулярно.
Или уже не помним?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:10

  vhata написав:
  rjkz написав:
  vhata написав:никто не знает что будет :) жизнь динамичная штука, а по молодости кажется, что все статично. Не удивлюсь, если через пару пятилеток в Украине будет самая дорогая недвига в Европе :)


Зато я аху...ах, как удивлюсь.
"Какие есть ваши доказательства?" ("Красная жара").
чуйка :) Никогда не подводила :) Слишком гоноровые поляки со своим госдолгом. Время покажет


Так уже наши соотечественники из Поляндии потянулись стройными рядами в Чехию и Германию. И мелкими ручейками по остальным странам ЕС и Северной Америки. В Украину возвращаются те, кто поехав в Польшу и увидел, что разница не так велика в том что остается (что где-то близко к правде), поставили "птичку" и сдались. Таких много, но много и тех, для кто понимал, что Польша - это только первый шаг. Я уже как-то писал, что Польша - это самый простой путь в забугорье и эта простота пропускает разное. Теперь сравните (если Вы в курсе) путь в Польшу с путем, скажем, в Австралию, Канаду или США. Оттуда уже никто практически не возвращается. Никто не хочет пустить на ветер такие усилия.
А теперь момент - кто создает ВВП, о росте которого Вам было видение - прикладывающий все силы, предприимчивый, образованный или поехавший в Польшу и вернувшийся в свой огород, поленившийся (не захотевший) достичь бОльшего?
Только что была передача по ТЕРРЕ об украинцах в США - кем были (точнее - кем не были) и кем стали (кстати, я и не знал, что Мика Ньютон исчезла с украинской сцены ради карьеры в Голливуде), я понимаю, что на те миллионы украинцев в США есть разные судьбы. И расскажите чего достигли уехавшие "на клубнику" в Польшу.
Вот вернутся они из Польши в Украину - что они будут здесь делать?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:34

  rjkz написав:
Так уже наши соотечественники из Поляндии потянулись стройными рядами в Чехию и Германию. И мелкими ручейками по остальным странам ЕС и Северной Америки. В Украину возвращаются те, кто поехав в Польшу и увидел, что разница не так велика в том что остается (что где-то близко к правде), поставили "птичку" и сдались. Таких много, но много и тех, для кто понимал, что Польша - это только первый шаг. Я уже как-то писал, что Польша - это самый простой путь в забугорье и эта простота пропускает разное. Теперь сравните (если Вы в курсе) путь в Польшу с путем, скажем, в Австралию, Канаду или США. Оттуда уже никто практически не возвращается. Никто не хочет пустить на ветер такие усилия.
А теперь момент - кто создает ВВП, о росте которого Вам было видение - прикладывающий все силы, предприимчивый, образованный или поехавший в Польшу и вернувшийся в свой огород, поленившийся (не захотевший) достичь бОльшего?
Только что была передача по ТЕРРЕ об украинцах в США - кем были (точнее - кем не были) и кем стали (кстати, я и не знал, что Мика Ньютон исчезла с украинской сцены ради карьеры в Голливуде), я понимаю, что на те миллионы украинцев в США есть разные судьбы. И расскажите чего достигли уехавшие "на клубнику" в Польшу.
Вот вернутся они из Польши в Украину - что они будут здесь делать?

Польша це вікно, або двері в цивілізований світ.
Можна в ній залишитись, а можна йти далі-залежить від приоритетів індівідуума.
Вища освіта в Польщі по вартості така ж як і у нас, але маючи диплом польського університету можна працювати по всьому ЕС, що і роблять поляки.
Також, якщо казати по темі гілки, то мало хто замислювався над тим, що Польша це фактично єдина країна ЕС через яку ви можете ввезти свої збереження і легалізувати на території ЕС, тобто ваші гроші стають легальними для ЕС.
А це важливо, бо може вже дуже швидко таке трапитися, що грощі у вас будуть, але нікому в ЕС вони не будуть потрібні без підтвердження із купи документів.
Наша людина таким чином може залишитися в фінансовому вакуумі.
Тому Польша поки дає такі можливості , треба цим користуватися.
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