Додано: Пон 05 сер, 2019 10:10

vhata написав: rjkz написав: vhata написав: никто не знает что будет жизнь динамичная штука, а по молодости кажется, что все статично. Не удивлюсь, если через пару пятилеток в Украине будет самая дорогая недвига в Европе никто не знает что будетжизнь динамичная штука, а по молодости кажется, что все статично. Не удивлюсь, если через пару пятилеток в Украине будет самая дорогая недвига в Европе



Зато я аху...ах, как удивлюсь.

"Какие есть ваши доказательства?" ("Красная жара"). Зато я аху...ах, как удивлюсь."Какие есть ваши доказательства?" ("Красная жара"). чуйка Никогда не подводила Слишком гоноровые поляки со своим госдолгом. Время покажет чуйкаНикогда не подводилаСлишком гоноровые поляки со своим госдолгом. Время покажет

Так уже наши соотечественники из Поляндии потянулись стройными рядами в Чехию и Германию. И мелкими ручейками по остальным странам ЕС и Северной Америки. В Украину возвращаются те, кто поехав в Польшу и увидел, что разница не так велика в том что остается (что где-то близко к правде), поставили "птичку" и сдались. Таких много, но много и тех, для кто понимал, что Польша - это только первый шаг. Я уже как-то писал, что Польша - это самый простой путь в забугорье и эта простота пропускает разное. Теперь сравните (если Вы в курсе) путь в Польшу с путем, скажем, в Австралию, Канаду или США. Оттуда уже никто практически не возвращается. Никто не хочет пустить на ветер такие усилия.А теперь момент - кто создает ВВП, о росте которого Вам было видение - прикладывающий все силы, предприимчивый, образованный или поехавший в Польшу и вернувшийся в свой огород, поленившийся (не захотевший) достичь бОльшего?Только что была передача по ТЕРРЕ об украинцах в США - кем были (точнее - кем не были) и кем стали (кстати, я и не знал, что Мика Ньютон исчезла с украинской сцены ради карьеры в Голливуде), я понимаю, что на те миллионы украинцев в США есть разные судьбы. И расскажите чего достигли уехавшие "на клубнику" в Польшу.Вот вернутся они из Польши в Украину - что они будут здесь делать?