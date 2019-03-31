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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1543154415451546

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:47

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:если бы компьютер показал что вы 50км проехали на макс оборотах то заплатили бы аж бегом
знаю реальную ситуацию когда квартиранты в бюджетном сегменте летом "охлаждали" кухню с помощью открытой дверцы морозильной камеры холодильника


И наоборот, лично наблюдал ситуацию (правда давно) - чуваки снимали хату под офис, что-то было с отоплением, грелись духовым шкафом.

Это нормально, духовкой все когда-нибудь грелись)


Никогда не пробовал, наверное, я - не все?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:49

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Вы оставили подсказку как это может произойти: именно жара. Если в Европе летом температура будет стабильно за 40 градусов, а в Киеве - 20, то не исключаю, что постепенно кто-то сюда потянется.

Думаю, что вначале потянутся все же в щуцин. При практически тех же климатических условиях его не затапливает после каждого дождя (ливневка рулит).


А Киев уже топит, причем регулярно.
Или уже не помним?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:10

  vhata написав:
  rjkz написав:
  vhata написав:никто не знает что будет :) жизнь динамичная штука, а по молодости кажется, что все статично. Не удивлюсь, если через пару пятилеток в Украине будет самая дорогая недвига в Европе :)


Зато я аху...ах, как удивлюсь.
"Какие есть ваши доказательства?" ("Красная жара").
чуйка :) Никогда не подводила :) Слишком гоноровые поляки со своим госдолгом. Время покажет


Так уже наши соотечественники из Поляндии потянулись стройными рядами в Чехию и Германию. И мелкими ручейками по остальным странам ЕС и Северной Америки. В Украину возвращаются те, кто поехав в Польшу и увидел, что разница не так велика в том что остается (что где-то близко к правде), поставили "птичку" и сдались. Таких много, но много и тех, для кто понимал, что Польша - это только первый шаг. Я уже как-то писал, что Польша - это самый простой путь в забугорье и эта простота пропускает разное. Теперь сравните (если Вы в курсе) путь в Польшу с путем, скажем, в Австралию, Канаду или США. Оттуда уже никто практически не возвращается. Никто не хочет пустить на ветер такие усилия.
А теперь момент - кто создает ВВП, о росте которого Вам было видение - прикладывающий все силы, предприимчивый, образованный или поехавший в Польшу и вернувшийся в свой огород, поленившийся (не захотевший) достичь бОльшего?
Только что была передача по ТЕРРЕ об украинцах в США - кем были (точнее - кем не были) и кем стали (кстати, я и не знал, что Мика Ньютон исчезла с украинской сцены ради карьеры в Голливуде), я понимаю, что на те миллионы украинцев в США есть разные судьбы. И расскажите чего достигли уехавшие "на клубнику" в Польшу.
Вот вернутся они из Польши в Украину - что они будут здесь делать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:34

  rjkz написав:
Так уже наши соотечественники из Поляндии потянулись стройными рядами в Чехию и Германию. И мелкими ручейками по остальным странам ЕС и Северной Америки. В Украину возвращаются те, кто поехав в Польшу и увидел, что разница не так велика в том что остается (что где-то близко к правде), поставили "птичку" и сдались. Таких много, но много и тех, для кто понимал, что Польша - это только первый шаг. Я уже как-то писал, что Польша - это самый простой путь в забугорье и эта простота пропускает разное. Теперь сравните (если Вы в курсе) путь в Польшу с путем, скажем, в Австралию, Канаду или США. Оттуда уже никто практически не возвращается. Никто не хочет пустить на ветер такие усилия.
А теперь момент - кто создает ВВП, о росте которого Вам было видение - прикладывающий все силы, предприимчивый, образованный или поехавший в Польшу и вернувшийся в свой огород, поленившийся (не захотевший) достичь бОльшего?
Только что была передача по ТЕРРЕ об украинцах в США - кем были (точнее - кем не были) и кем стали (кстати, я и не знал, что Мика Ньютон исчезла с украинской сцены ради карьеры в Голливуде), я понимаю, что на те миллионы украинцев в США есть разные судьбы. И расскажите чего достигли уехавшие "на клубнику" в Польшу.
Вот вернутся они из Польши в Украину - что они будут здесь делать?

Польша це вікно, або двері в цивілізований світ.
Можна в ній залишитись, а можна йти далі-залежить від приоритетів індівідуума.
Вища освіта в Польщі по вартості така ж як і у нас, але маючи диплом польського університету можна працювати по всьому ЕС, що і роблять поляки.
Також, якщо казати по темі гілки, то мало хто замислювався над тим, що Польша це фактично єдина країна ЕС через яку ви можете ввезти свої збереження і легалізувати на території ЕС, тобто ваші гроші стають легальними для ЕС.
А це важливо, бо може вже дуже швидко таке трапитися, що грощі у вас будуть, але нікому в ЕС вони не будуть потрібні без підтвердження із купи документів.
Наша людина таким чином може залишитися в фінансовому вакуумі.
Тому Польша поки дає такі можливості , треба цим користуватися.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:02

  Прохожий написав:
  hume написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/pervaya-sda ... n=1&page=1Реально непонятное ценообразование в городе.

интересно будет посмотреть время экспозиции

https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... EQaTv.html
Прошло 2+ недели.
Висит в ТОПе но цену не снизили, "это приговор"(с) 8)
Если прикинуть ИМХО макс рыночную цену этой квартиры порядка 12кгрн то каждый день простоя владелец реально теряет по 400грн, на сегодня уже "в минусе" на 400*17=6,8кгрн...

Может дотянет до конца августа и таки сдаст за этот ценник?
Но думаю таки не сдаст.
Реально интересна история этого кейса...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:48

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/pervaya-sda ... n=1&page=1Реально непонятное ценообразование в городе.

интересно будет посмотреть время экспозиции

https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... EQaTv.html
Прошло 2+ недели.
Висит в ТОПе но цену не снизили, "это приговор"(с) 8)
Если прикинуть ИМХО макс рыночную цену этой квартиры порядка 12кгрн то каждый день простоя владелец реально теряет по 400грн, на сегодня уже "в минусе" на 400*17=6,8кгрн...

Может дотянет до конца августа и таки сдаст за этот ценник?
Но думаю таки не сдаст.
Реально интересна история этого кейса...

Па вашему в сталице в таком месте за такое 12? :? :shock:
п.с. вы снимаете или сдаёте ?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:55

  Прохожий написав:Висит в ТОПе но цену не снизили, "это приговор"(с)
Если прикинуть ИМХО макс рыночную цену этой квартиры порядка 12кгрн то каждый день простоя владелец реально теряет по 400грн, на сегодня уже "в минусе" на 400*17=6,8кгрн..

цена нормальная - можно сторговатся на 15К
там ремонт хороший + все таки место не плохое
так что сдаст он ее за 15К и будет радоваться
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