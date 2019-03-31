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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1544154515461547

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:06

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/pervaya-sda ... n=1&page=1Реально непонятное ценообразование в городе.

интересно будет посмотреть время экспозиции

https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... EQaTv.html
Прошло 2+ недели.
Висит в ТОПе но цену не снизили, "это приговор"(с) 8)
Если прикинуть ИМХО макс рыночную цену этой квартиры порядка 12кгрн то каждый день простоя владелец реально теряет по 400грн, на сегодня уже "в минусе" на 400*17=6,8кгрн...

Может дотянет до конца августа и таки сдаст за этот ценник?
Но думаю таки не сдаст.
Реально интересна история этого кейса...


что вы имеете ввиду? надо брать на лу24 или рядом? Будет аналогично.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Трайбеке, при помощи тайных знаний полученных в МВА, таки удалось сделать ремонт под аренду стоимостью меньше 200 у.е за 1 кв. метр
https://coub.com/view/136xiu
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Почему Вы думаете, что 16 кгрн с поправкой что все бренд-нью - дорого?Может для кого-то представляет интерес жить не после кого-то, а в новом?Для меня вопрос актуальный - предстоит тоже сдавать в первый раз.

Оцениваю поточную аренду подобной квартиры 10-11кгрн, 1я сдача может дать макс+20%.
Может в конце августа и сдаст за 15 но простой съест бОльшую часть разницы в полугодовом горизонте.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:57

UA
а кроме терасофта?

за 15 эту квартиру сдадут
и все будут довольны
рынок аренды очень изменился за последний год

арендаторы стали богаче и требовательнее к жилью
на оболони квартиры за 20К улетают как горячие пирожки

+ не сравнивнивайте хрущ на дарнице с новостроем
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:50

  4e4ensxe написав:UA
а кроме терасофта?

Других не знаю. Я в айти полный нуль. Только через аренду что то узнаю.
  4e4ensxe написав:за 15 эту квартиру сдадут
и все будут довольны

Думаю эту квартиру реально сдадут в диапазоне 12-13,5.
Там тема видов на крематорий и Байковое кладбище не раскрыта.
  4e4ensxe написав:рынок аренды очень изменился за последний год
арендаторы стали богаче и требовательнее к жилью

Стали немного богаче, и сильно требовательнее к уровню комфорта.
  4e4ensxe написав:на оболони квартиры за 20К улетают как горячие пирожки

Видовые на Оболонской набережной? Да улетают.
Остальные места Оболони - 15 железобетонный потолок.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:49

UA
там не только айтишники сидят
про оболонь
на набережной ценник за 40 метров - 25-30К

мы можем спорить но есть рынок который все выставит на свои места . 600 баксов за такую квартиру это совсем не много .
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:53

UA
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 7275a68a3d
вот это чудо за 18К
так что рынок все выставит на свои места
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:01

  4e4ensxe написав:UA
там не только айтишники сидят

Хай себе сидят.
Квартиранты бывают:
1. Иностранцы
2. Айтишники работающие на зарубежных заказчиков.
3. Те у которых мало денег.
  4e4ensxe написав:про оболонь
на набережной ценник за 40 метров - 25-30К

А где на Оболонской набережной есть квартиры 40 метров?
Краснокирпичный Оазис 1к от 55 метров. Свечки 24 этажки 45 метров.
Прайс 30к за 1к на Об. Набережной это не научая фантастика.
Видовые на воду бесспорно популярны и даже в дефиците, но 30к ??
  4e4ensxe написав:мы можем спорить но есть рынок который все выставит на свои места . 600 баксов за такую квартиру это совсем не много .

600 баксов за такую квартиру это дофига.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:05

  4e4ensxe написав:UA
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 7275a68a3d
вот это чудо за 18К
так что рынок все выставит на свои места

Так это Оазис и даже хорошая локация в Оазисе.
Попробуйте в новострое на Малиновскокого сдать за 18. Даже с более современным ремонтом.
Оазис и остальная Оболонь это разные районы.
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