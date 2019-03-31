Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/pervaya-sda ... n=1&page=1Реально непонятное ценообразование в городе.
интересно будет посмотреть время экспозиции
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... EQaTv.html Прошло 2+ недели. Висит в ТОПе но цену не снизили, "это приговор"(с) Если прикинуть ИМХО макс рыночную цену этой квартиры порядка 12кгрн то каждый день простоя владелец реально теряет по 400грн, на сегодня уже "в минусе" на 400*17=6,8кгрн...
Может дотянет до конца августа и таки сдаст за этот ценник? Но думаю таки не сдаст. Реально интересна история этого кейса...
что вы имеете ввиду? надо брать на лу24 или рядом? Будет аналогично.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
rjkz написав:Почему Вы думаете, что 16 кгрн с поправкой что все бренд-нью - дорого?Может для кого-то представляет интерес жить не после кого-то, а в новом?Для меня вопрос актуальный - предстоит тоже сдавать в первый раз.
Оцениваю поточную аренду подобной квартиры 10-11кгрн, 1я сдача может дать макс+20%. Может в конце августа и сдаст за 15 но простой съест бОльшую часть разницы в полугодовом горизонте.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Хай себе сидят. Квартиранты бывают: 1. Иностранцы 2. Айтишники работающие на зарубежных заказчиков. 3. Те у которых мало денег.
4e4ensxe написав:про оболонь на набережной ценник за 40 метров - 25-30К
А где на Оболонской набережной есть квартиры 40 метров? Краснокирпичный Оазис 1к от 55 метров. Свечки 24 этажки 45 метров. Прайс 30к за 1к на Об. Набережной это не научая фантастика. Видовые на воду бесспорно популярны и даже в дефиците, но 30к ??
4e4ensxe написав:мы можем спорить но есть рынок который все выставит на свои места . 600 баксов за такую квартиру это совсем не много .
rjkz написав:Почему Вы думаете, что 16 кгрн с поправкой что все бренд-нью - дорого?Может для кого-то представляет интерес жить не после кого-то, а в новом?Для меня вопрос актуальный - предстоит тоже сдавать в первый раз.
Оцениваю поточную аренду подобной квартиры 10-11кгрн, 1я сдача может дать макс+20%. Может в конце августа и сдаст за 15 но простой съест бОльшую часть разницы в полугодовом горизонте.
Я не в курсе цен в той локации, но почему Вы думаете, что там дешевле, чем в Мисти Квитив? Там 1к в диапазоне (было, сейчас не знаю) 10-13 кгрн. Причем в первой очереди (вторая только сдана и первые только начинают ремонты) только 2 подъезда (первый и последний) монолитные, а те, что с окнами на запад и восток - панелька, причем припоганящая. И на старте было меньше 12 кгрн/м2. И совсем немного Ваш ориентир отстает от локации достроенного долгостроя, где очень компактные квартирки вполне расходятся за 8,5-9. Так хде веник и где совки?