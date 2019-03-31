Додано: Вів 06 сер, 2019 20:16

Прохожий написав: rjkz написав: Почему Вы думаете, что 16 кгрн с поправкой что все бренд-нью - дорого?Может для кого-то представляет интерес жить не после кого-то, а в новом?Для меня вопрос актуальный - предстоит тоже сдавать в первый раз. Почему Вы думаете, что 16 кгрн с поправкой что все бренд-нью - дорого?Может для кого-то представляет интерес жить не после кого-то, а в новом?Для меня вопрос актуальный - предстоит тоже сдавать в первый раз.

Оцениваю поточную аренду подобной квартиры 10-11кгрн, 1я сдача может дать макс+20%.

Может в конце августа и сдаст за 15 но простой съест бОльшую часть разницы в полугодовом горизонте. Оцениваю поточную аренду подобной квартиры 10-11кгрн, 1я сдача может дать макс+20%.Может в конце августа и сдаст за 15 но простой съест бОльшую часть разницы в полугодовом горизонте.

Я не в курсе цен в той локации, но почему Вы думаете, что там дешевле, чем в Мисти Квитив? Там 1к в диапазоне (было, сейчас не знаю) 10-13 кгрн. Причем в первой очереди (вторая только сдана и первые только начинают ремонты) только 2 подъезда (первый и последний) монолитные, а те, что с окнами на запад и восток - панелька, причем припоганящая. И на старте было меньше 12 кгрн/м2.И совсем немного Ваш ориентир отстает от локации достроенного долгостроя, где очень компактные квартирки вполне расходятся за 8,5-9. Так хде веник и где совки?