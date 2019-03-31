Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В интересных мне домах по аренде, все квартиры с хорошим соотношением цена - качество из предложения исчезли. В наличии, только с очень-очень задратыми хотелками. Даже с откровенно неудачными ремонтами разобрали. Ну и заманухи от агенства StarMax)
UA написав:В интересных мне домах по аренде, все квартиры с хорошим соотношением цена - качество из предложения исчезли. В наличии, только с очень-очень задратыми хотелками. Даже с откровенно неудачными ремонтами разобрали. Ну и заманухи от агенства StarMax)