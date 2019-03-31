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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1545154615471548

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:22

  4e4ensxe написав:UA
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 7275a68a3d
вот это чудо за 18К
так что рынок все выставит на свои места


Дизайн из середины 00-х.

"Шляпу сейчас так не носят"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:28

  rjkz написав:
  4e4ensxe написав:UA
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 7275a68a3d
вот это чудо за 18К
так что рынок все выставит на свои места


Дизайн из середины 00-х.

"Шляпу сейчас так не носят"(с)

Ниче- ниче
Зато дом кирпЫч с монолитным перекрытием.
Сейчас так не строят (с)
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В интересных мне домах по аренде, все квартиры с хорошим соотношением цена - качество из предложения исчезли.
В наличии, только с очень-очень задратыми хотелками.
Даже с откровенно неудачными ремонтами разобрали.
Ну и заманухи от агенства StarMax)
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Пора в Киеве как в США, добавлять на сайты по недвиге функционал "крайм-рэнк":
https://news.liga.net/kiev/news/v-kakie ... lnyh-karta
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:24

  UA написав:В интересных мне домах по аренде, все квартиры с хорошим соотношением цена - качество из предложения исчезли.
В наличии, только с очень-очень задратыми хотелками.
Даже с откровенно неудачными ремонтами разобрали.
Ну и заманухи от агенства StarMax)

А в Днепре - ж опа..........
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:29

  rjkz написав:Пора в Киеве как в США, добавлять на сайты по недвиге функционал "крайм-рэнк":
https://news.liga.net/kiev/news/v-kakie ... lnyh-karta

Данные старые, но пропорции понятны
Население:
Соломенский - 335 563
Деснянский - 351 193
Печерский - 133 762
Подольский - 185 609
UA
 
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  #<1 ... 1545154615471548
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