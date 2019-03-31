Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В интересных мне домах по аренде, все квартиры с хорошим соотношением цена - качество из предложения исчезли. В наличии, только с очень-очень задратыми хотелками. Даже с откровенно неудачными ремонтами разобрали. Ну и заманухи от агенства StarMax)
UA написав:В интересных мне домах по аренде, все квартиры с хорошим соотношением цена - качество из предложения исчезли. В наличии, только с очень-очень задратыми хотелками. Даже с откровенно неудачными ремонтами разобрали. Ну и заманухи от агенства StarMax)
UA написав:В интересных мне домах по аренде, все квартиры с хорошим соотношением цена - качество из предложения исчезли. В наличии, только с очень-очень задратыми хотелками. Даже с откровенно неудачными ремонтами разобрали. Ну и заманухи от агенства StarMax)
Логика понятна, но для добропорядочного жителя важно не сколько людей живет вокруг него, а как часто есть у него шанс нарваться на неприятности.
Где больше злачных мест - там неприятности тяжелее. Если на той же Трое вывернут карманы да в морду сунут, то на условном Печерске можно на пешеходном переходе оказаться виноватым, попав под чьи-то нафаршированные колеса, а, выходя из ночного клуба, вдруг резко заболеть несварением желудка по причине проникновения туда остро заточенного железного друга. Есть такая статистика из больничных приемников, особенно плохо звезды сходятся с пятницы на субботу.