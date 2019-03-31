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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:04
antey1969 написав: rjkz написав: UA написав:
Данные старые, но пропорции понятны
Население:
Соломенский - 335 563
Деснянский - 351 193
Печерский - 133 762
Подольский - 185 609
Логика понятна, но для добропорядочного жителя важно не сколько людей живет вокруг него, а как часто есть у него шанс нарваться на неприятности.
Где больше злачных мест - там неприятности тяжелее.
Если на той же Трое вывернут карманы да в морду сунут, то на условном Печерске можно на пешеходном переходе оказаться виноватым, попав под чьи-то нафаршированные колеса, а, выходя из ночного клуба, вдруг резко заболеть несварением желудка по причине проникновения туда остро заточенного железного друга. Есть такая статистика из больничных приемников, особенно плохо звезды сходятся с пятницы на субботу.
И чего я не люблю трою и условный печерск?
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