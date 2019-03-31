Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Логика понятна, но для добропорядочного жителя важно не сколько людей живет вокруг него, а как часто есть у него шанс нарваться на неприятности.
Где больше злачных мест - там неприятности тяжелее. Если на той же Трое вывернут карманы да в морду сунут, то на условном Печерске можно на пешеходном переходе оказаться виноватым, попав под чьи-то нафаршированные колеса, а, выходя из ночного клуба, вдруг резко заболеть несварением желудка по причине проникновения туда остро заточенного железного друга. Есть такая статистика из больничных приемников, особенно плохо звезды сходятся с пятницы на субботу.
Долярчик написав:- якщо не секрет, то на яку, орієнтовно, суму потягне це будівництво "під ключ" і скільки % думаєте мацати, якщо всі апартаменти будуть зайняті/здані?
неведомо буду сидеть в "засаде", если все буде добре, продам какой то объект, построю. Если рухнет пирамида овгз или крыза... буду вечерами сидеть у камина, пить чай с мятой и мечтать о стройке. Если будет война и все рухнет, то как то Бог даст так и будет.... Написала идею, в надежде, что кто то покритикует, может я чего не вижу