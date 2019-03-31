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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1546154715481549

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:04

  antey1969 написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Данные старые, но пропорции понятны
Население:
Соломенский - 335 563
Деснянский - 351 193
Печерский - 133 762
Подольский - 185 609


Логика понятна, но для добропорядочного жителя важно не сколько людей живет вокруг него, а как часто есть у него шанс нарваться на неприятности.

Где больше злачных мест - там неприятности тяжелее.
Если на той же Трое вывернут карманы да в морду сунут, то на условном Печерске можно на пешеходном переходе оказаться виноватым, попав под чьи-то нафаршированные колеса, а, выходя из ночного клуба, вдруг резко заболеть несварением желудка по причине проникновения туда остро заточенного железного друга. Есть такая статистика из больничных приемников, особенно плохо звезды сходятся с пятницы на субботу.


И чего я не люблю трою и условный печерск?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vhata написав:
  Долярчик написав:- якщо не секрет, то на яку, орієнтовно, суму потягне це будівництво "під ключ" і скільки % думаєте мацати, якщо всі апартаменти будуть зайняті/здані?
неведомо :) буду сидеть в "засаде", если все буде добре, продам какой то объект, построю.
Если рухнет пирамида овгз или крыза... буду вечерами сидеть у камина, пить чай с мятой и мечтать о стройке. Если будет война и все рухнет, то как то Бог даст так и будет.... :)
Написала идею, в надежде, что кто то покритикует, может я чего не вижу :)
Он?

https://www.facebook.com/10000145022526 ... 116470005/
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:25

  rjkz написав:
  Vadim V написав:
  UA написав:В интересных мне домах по аренде, все квартиры с хорошим соотношением цена - качество из предложения исчезли.
В наличии, только с очень-очень задратыми хотелками.
Даже с откровенно неудачными ремонтами разобрали.
Ну и заманухи от агенства StarMax)

А в Днепре - ж опа..........


Все уехали или дохрена понастроили?

Похоже оба фактора , данецкие почти все уже купили своё жильё , а новостроя эконом класса больше чем спрос.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:37

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
  Vadim V написав:А в Днепре - ж опа..........


Все уехали или дохрена понастроили?

Похоже оба фактора , данецкие почти все уже купили своё жильё , а новостроя эконом класса больше чем спрос.


Как давно Вы почувствовали спад на рынке?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В Днепре тревожно.

В Киеве пока нет - начали активно названивать риелторы, очень активно - прозванивают, ищут квартиры, которые свободны.

Еще раз убеждаюсь - Киев - последний бастион (успешных) лендлордов.

В любых других местах Украины - бесперспективно, нужно (было?) продавать.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:54

  investorkiev написав:В Днепре тревожно.

В Киеве пока нет - начали активно названивать риелторы, очень активно - прозванивают, ищут квартиры, которые свободны.

Еще раз убеждаюсь - Киев - последний бастион (успешных) лендлордов.

В любых других местах Украины - бесперспективно, нужно (было?) продавать.

Трайбека, успешные люди проспоренный вискарь не зажимают))
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:11

  rjkz написав:
  Vadim V написав:
  rjkz написав:
Все уехали или дохрена понастроили?

Похоже оба фактора , данецкие почти все уже купили своё жильё , а новостроя эконом класса больше чем спрос.


Как давно Вы почувствовали спад на рынке?

В том году в это время. Потом появились студенты-арабы и оживили рынок , но ну его нах таких клиентов.
Vadim V
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