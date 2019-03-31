Вот Днепряне и стараются что бы удовлетворять таким хотелкам , а это дорого , тоесть надо дёшево сдавать абы сдавать?
Для задёшево есть много совкошлака па 5000-7000 месяц.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:08
Вот Днепряне и стараются что бы удовлетворять таким хотелкам , а это дорого , тоесть надо дёшево сдавать абы сдавать?
Для задёшево есть много совкошлака па 5000-7000 месяц.
|