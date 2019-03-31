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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1547154815491550

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:08

  Rack написав:Vadim V По работе приходится бывать в Днепре,снимать посуточно (стараюсь ближе к центру да приличное).Так цены у вас реально Киевские,может суть спада в задранных хотелках?

Вот Днепряне и стараются что бы удовлетворять таким хотелкам , а это дорого , тоесть надо дёшево сдавать абы сдавать?
Для задёшево есть много совкошлака па 5000-7000 месяц.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:21

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:
  Vadim V написав:п.с. речь идёт о квартирах в новострое 1-2х комнатные 45-70 м.кв. , ценой 9000-15000 грн.


Ого! Так это Киевские цены! Почти.

Как по Вашему за скоко аренд надо сдавать- 100 , 150 , 200?



Откуда я знаю? У меня лично правило 80 аренд. Все что выше - меценатство.

По поводу цен: за 7000 грн в Киеве шлачек проскакивает, если у вас такие цены аренды для рентабельности нужны - значит у вас неадекватные цены покупки, смысл покупать?

Знакомый аграрий в Полтаве дом построил за 600+куе, сейчас после возбуждения уголовного дела - в бегах.

Семья думает - сколько аренд адекватная цена этого дома? И какая вообще цена его аренды.
Ответ - за комуналь.

За эти деньги можно 15 однух в Киеве купить было, и стричь с них минимум 150000 грн/мес.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:31

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
  investorkiev написав:
Ого! Так это Киевские цены! Почти.

Как по Вашему за скоко аренд надо сдавать- 100 , 150 , 200?



Откуда я знаю? У меня лично правило 80 аренд. Все что выше - меценатство.


Я пытаюсь сдать за 120 :? и вокруг у других примерно так же +- .
Vadim V
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  #<1 ... 1547154815491550
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