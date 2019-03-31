Вот Днепряне и стараются что бы удовлетворять таким хотелкам , а это дорого , тоесть надо дёшево сдавать абы сдавать?
Для задёшево есть много совкошлака па 5000-7000 месяц.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:08
Вот Днепряне и стараются что бы удовлетворять таким хотелкам , а это дорого , тоесть надо дёшево сдавать абы сдавать?
Для задёшево есть много совкошлака па 5000-7000 месяц.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:21
Откуда я знаю? У меня лично правило 80 аренд. Все что выше - меценатство.
По поводу цен: за 7000 грн в Киеве шлачек проскакивает, если у вас такие цены аренды для рентабельности нужны - значит у вас неадекватные цены покупки, смысл покупать?
Знакомый аграрий в Полтаве дом построил за 600+куе, сейчас после возбуждения уголовного дела - в бегах.
Семья думает - сколько аренд адекватная цена этого дома? И какая вообще цена его аренды.
Ответ - за комуналь.
За эти деньги можно 15 однух в Киеве купить было, и стричь с них минимум 150000 грн/мес.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:31
Я пытаюсь сдать за 120 и вокруг у других примерно так же +- .
п.с. мы вроде бы говорили об эконом новострое квартирах в городе миллионнике а не частных виллах под Полтавой.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:09
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Эконом/бомж вариант
Нормально
Настоящая почти двухкомнатная
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:54
коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре?
относительно прошлого сентября, разумеется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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