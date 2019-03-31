Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:29

Прохожий написав: investorkiev написав: Прохожий написав: можно на конкретном примере с цифрами? можно на конкретном примере с цифрами?



Только на днях тут vhata приводила пример, что она там собирается замутить и сдавать. Думаю там даже поболее 15% годовых будет. Только на днях тут vhata приводила пример, что она там собирается замутить и сдавать. Думаю там даже поболее 15% годовых будет.

понятно, жесткий слифф понятно, жесткий слифф

Нет никакого слива.Считаю инвестировать в недвижимость у нас под меньше чем 15% это не дело.Ясно что рынок постоянно не предлагает таких вариантов, но нужно искать.Сейчас на моменте я не вижу, по крайней мере в Киеве, чтобы об этом написать. Вернее, прорабатываю один вариант, но пока рано об этом говорить, может и не выгорит.Буквально весной знакомый взял двушку в Варшавском, уже не помню подробностей, кажется сдача в этом году, там она удачно перепланируется на 2 полноценные однушки (кухня, с/у и комната). Бюджет этого всего дела с ремонтом должен быть 70куе.Однушка в Варшавском сдается за 10-12 тыс грн в зависимости от ремонта. А тут их получится 2шт.Это из свежего, пример этого года. Пока виртуальный, потому что свежий очень.Примеры 2018, 2017, 2016 и 2015 года есть уже по факту перед глазами, думаю у вас их даже больше чем у меня.