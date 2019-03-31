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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:52
kingkongovets написав:
коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре?
относительно прошлого сентября, разумеется
6-10%. И уже.
У меня почти все договора с ценой в долларе и возможностью оплаты по курсу.
На фоне гривнеукрепляжа я как бы сейчас сдаю прилично ниже рынка, что способствовало относительно простым переговорам.
Акцентировал, на том что поднимаю эту тему не в самый пик сезона, а раньше. Мол если имеете более интересный вариант, то самое время им воспользоваться.
ПС Рынок подрос.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58
kingkongovets написав:
коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре?
относительно прошлого сентября, разумеется
старым клиентам думаю +10% но пока чешу репу, посмотрю как доллар себя вести будет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:59
investorkiev написав: Прохожий написав: investorkiev написав:
У меня лично правило 80 аренд.
можно на конкретном примере с цифрами?
Только на днях тут vhata приводила пример, что она там собирается замутить и сдавать. Думаю там даже поболее 15% годовых будет.
понятно, жесткий слифф
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:29
Прохожий написав: investorkiev написав: Прохожий написав:
можно на конкретном примере с цифрами?
Только на днях тут vhata приводила пример, что она там собирается замутить и сдавать. Думаю там даже поболее 15% годовых будет.
понятно, жесткий слифф
Нет никакого слива.
Считаю инвестировать в недвижимость у нас под меньше чем 15% это не дело.
Ясно что рынок постоянно не предлагает таких вариантов, но нужно искать.
Сейчас на моменте я не вижу, по крайней мере в Киеве, чтобы об этом написать. Вернее, прорабатываю один вариант, но пока рано об этом говорить, может и не выгорит.
Буквально весной знакомый взял двушку в Варшавском, уже не помню подробностей, кажется сдача в этом году, там она удачно перепланируется на 2 полноценные однушки (кухня, с/у и комната). Бюджет этого всего дела с ремонтом должен быть 70куе.
Однушка в Варшавском сдается за 10-12 тыс грн в зависимости от ремонта. А тут их получится 2шт.
Это из свежего, пример этого года. Пока виртуальный, потому что свежий очень.
Примеры 2018, 2017, 2016 и 2015 года есть уже по факту перед глазами, думаю у вас их даже больше чем у меня.
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investorkiev
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:32
Сейчас при курсе 25грн/дол только очень наивный чел может захотеть ВЫГОДНО купить недвигу, поэтому ждем.
Но это не повод влазить лишь бы влезть.
Значит ждем.
Покупка недвижимости - это как рыбалка. Сидим, ждем. Но как начнется клев - нужно быстро подсекать
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