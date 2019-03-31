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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1548154915501551

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:52

  kingkongovets написав:коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре?
относительно прошлого сентября, разумеется

6-10%. И уже.
У меня почти все договора с ценой в долларе и возможностью оплаты по курсу.
На фоне гривнеукрепляжа я как бы сейчас сдаю прилично ниже рынка, что способствовало относительно простым переговорам.
Акцентировал, на том что поднимаю эту тему не в самый пик сезона, а раньше. Мол если имеете более интересный вариант, то самое время им воспользоваться.
ПС Рынок подрос.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58

  kingkongovets написав:коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре?
относительно прошлого сентября, разумеется

старым клиентам думаю +10% но пока чешу репу, посмотрю как доллар себя вести будет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:59

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  investorkiev написав:У меня лично правило 80 аренд.

можно на конкретном примере с цифрами?


Только на днях тут vhata приводила пример, что она там собирается замутить и сдавать. Думаю там даже поболее 15% годовых будет.

понятно, жесткий слифф :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:29

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:
  Прохожий написав:можно на конкретном примере с цифрами?


Только на днях тут vhata приводила пример, что она там собирается замутить и сдавать. Думаю там даже поболее 15% годовых будет.

понятно, жесткий слифф :shock:


Нет никакого слива.
Считаю инвестировать в недвижимость у нас под меньше чем 15% это не дело.
Ясно что рынок постоянно не предлагает таких вариантов, но нужно искать.
Сейчас на моменте я не вижу, по крайней мере в Киеве, чтобы об этом написать. Вернее, прорабатываю один вариант, но пока рано об этом говорить, может и не выгорит.

Буквально весной знакомый взял двушку в Варшавском, уже не помню подробностей, кажется сдача в этом году, там она удачно перепланируется на 2 полноценные однушки (кухня, с/у и комната). Бюджет этого всего дела с ремонтом должен быть 70куе.
Однушка в Варшавском сдается за 10-12 тыс грн в зависимости от ремонта. А тут их получится 2шт.

Это из свежего, пример этого года. Пока виртуальный, потому что свежий очень.
Примеры 2018, 2017, 2016 и 2015 года есть уже по факту перед глазами, думаю у вас их даже больше чем у меня.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Сейчас при курсе 25грн/дол только очень наивный чел может захотеть ВЫГОДНО купить недвигу, поэтому ждем.
Но это не повод влазить лишь бы влезть.
Значит ждем.
Покупка недвижимости - это как рыбалка. Сидим, ждем. Но как начнется клев - нужно быстро подсекать :)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:09

  Loft написав:Он?
нет :)
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:24

  kingkongovets написав:коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре?
относительно прошлого сентября, разумеется
хоть это и неправильно, повышать не планировала (фиксим в гривне). Все сидят на своих местах и съезжать не собираются. Готовлю к старту дом, и так забот выше крыши, чисто не охота суетиться.
Нежилую, планирую с января, если не будет турбулентности в стране и если, Бог даст, все буде добре :)
Востаннє редагувалось vhata в П'ят 09 сер, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:25

  vhata написав:
  Loft написав:Он?
нет :)

Людмила не кокетничайте, Полтава "маленькая деревня" 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:29

  Прохожий написав:
  vhata написав:
  Loft написав:Он?
нет :)

Людмила не кокетничайте, Полтава "маленькая деревня" 8)
Мальчики, мне полтинник, аватарку видите? С желающими могу "забится" на 5штук зелени, что нет :)
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:29

  kingkongovets написав:коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре?
относительно прошлого сентября, разумеется


Может кому пригодится, за год индекс споживчих цин +9,1% ( июль к июлю )

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/08/106.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1548154915501551
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