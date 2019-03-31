Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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kingkongovets написав:коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре? относительно прошлого сентября, разумеется
6-10%. И уже. У меня почти все договора с ценой в долларе и возможностью оплаты по курсу. На фоне гривнеукрепляжа я как бы сейчас сдаю прилично ниже рынка, что способствовало относительно простым переговорам. Акцентировал, на том что поднимаю эту тему не в самый пик сезона, а раньше. Мол если имеете более интересный вариант, то самое время им воспользоваться. ПС Рынок подрос.
Прохожий написав:можно на конкретном примере с цифрами?
Только на днях тут vhata приводила пример, что она там собирается замутить и сдавать. Думаю там даже поболее 15% годовых будет.
понятно, жесткий слифф
Нет никакого слива. Считаю инвестировать в недвижимость у нас под меньше чем 15% это не дело. Ясно что рынок постоянно не предлагает таких вариантов, но нужно искать. Сейчас на моменте я не вижу, по крайней мере в Киеве, чтобы об этом написать. Вернее, прорабатываю один вариант, но пока рано об этом говорить, может и не выгорит.
Буквально весной знакомый взял двушку в Варшавском, уже не помню подробностей, кажется сдача в этом году, там она удачно перепланируется на 2 полноценные однушки (кухня, с/у и комната). Бюджет этого всего дела с ремонтом должен быть 70куе. Однушка в Варшавском сдается за 10-12 тыс грн в зависимости от ремонта. А тут их получится 2шт.
Это из свежего, пример этого года. Пока виртуальный, потому что свежий очень. Примеры 2018, 2017, 2016 и 2015 года есть уже по факту перед глазами, думаю у вас их даже больше чем у меня.
Сейчас при курсе 25грн/дол только очень наивный чел может захотеть ВЫГОДНО купить недвигу, поэтому ждем. Но это не повод влазить лишь бы влезть. Значит ждем. Покупка недвижимости - это как рыбалка. Сидим, ждем. Но как начнется клев - нужно быстро подсекать
kingkongovets написав:коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре? относительно прошлого сентября, разумеется
хоть это и неправильно, повышать не планировала (фиксим в гривне). Все сидят на своих местах и съезжать не собираются. Готовлю к старту дом, и так забот выше крыши, чисто не охота суетиться. Нежилую, планирую с января, если не будет турбулентности в стране и если, Бог даст, все буде добре
Востаннє редагувалось vhata в П'ят 09 сер, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.