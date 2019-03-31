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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 00:31
investorkiev написав:
В Днепре тревожно.
В Киеве пока нет - начали активно названивать риелторы, очень активно - прозванивают, ищут квартиры, которые свободны.
Еще раз убеждаюсь - Киев - последний бастион (успешных) лендлордов.
В любых других местах Украины - бесперспективно, нужно (было?) продавать.
Нет тревожных предчувствий насчет Киева?
Я-б задумался на чьем-то месте.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:36
Vadim V написав: rjkz написав: Vadim V написав:
Похоже оба фактора , данецкие почти все уже купили своё жильё , а новостроя эконом класса больше чем спрос.
Как давно Вы почувствовали спад на рынке?
В том году в это время. Потом появились студенты-арабы и оживили рынок , но ну его нах таких клиентов.
п.с. речь идёт о квартирах в новострое 1-2х комнатные 45-70 м.кв. , ценой 9000-15000 грн.
До прошлого года было бодро?
Потому как в Киеве лето порой очень жесткое бывает. У меня последний раз был простой долгий летом 2015-го. Мониторил рынок - хаты чуть-ли не за комуналь выставляли. Смотрел как одни и те-же квартиры каждую неделю снижали цену, а некоторые сразу лупили мизер.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:39
Vadim V написав: investorkiev написав: Vadim V написав:
п.с. речь идёт о квартирах в новострое 1-2х комнатные 45-70 м.кв. , ценой 9000-15000 грн.
Ого! Так это Киевские цены! Почти.
Как по Вашему за скоко аренд надо сдавать- 100 , 150 , 200?
Не в "скоко аренд" дело, а в рыночной цене.
Не всегда и не везде работает правило 100/120 аренд.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 01:03
investorkiev написав: Прохожий написав: investorkiev написав:
Только на днях тут vhata приводила пример, что она там собирается замутить и сдавать. Думаю там даже поболее 15% годовых будет.
понятно, жесткий слифф
Нет никакого слива.
Считаю инвестировать в недвижимость у нас под меньше чем 15% это не дело.
Ясно что рынок постоянно не предлагает таких вариантов, но нужно искать.
Сейчас на моменте я не вижу, по крайней мере в Киеве, чтобы об этом написать. Вернее, прорабатываю один вариант, но пока рано об этом говорить, может и не выгорит.
Буквально весной знакомый взял двушку в Варшавском, уже не помню подробностей, кажется сдача в этом году, там она удачно перепланируется на 2 полноценные однушки (кухня, с/у и комната). Бюджет этого всего дела с ремонтом должен быть 70куе.
Однушка в Варшавском сдается за 10-12 тыс грн в зависимости от ремонта. А тут их получится 2шт.
Это из свежего, пример этого года. Пока виртуальный, потому что свежий очень.
Примеры 2018, 2017, 2016 и 2015 года есть уже по факту перед глазами, думаю у вас их даже больше чем у меня.
Вы различаете доходность инвестиции и текущую доходность?
У меня сейчас 14% от инвестированных и 6,8% если отталкиваться от ценника сделки аналогичной квартиры в подъезде весной этого года.
Если Вы выгодно приобрели, то это не значит, что сдаете всю жизнь с доходностью от инвестированных средств, потому как и ценник объекта меняется. Я уж не говорю о том, что как-то надо и амортизацию учитывать, а некоторые еще и норовят комуналь в доходную часть пририсовать. Зачем себя обманывать?
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