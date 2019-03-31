Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Похоже оба фактора , данецкие почти все уже купили своё жильё , а новостроя эконом класса больше чем спрос.
Как давно Вы почувствовали спад на рынке?
В том году в это время. Потом появились студенты-арабы и оживили рынок , но ну его нах таких клиентов. п.с. речь идёт о квартирах в новострое 1-2х комнатные 45-70 м.кв. , ценой 9000-15000 грн.
До прошлого года было бодро? Потому как в Киеве лето порой очень жесткое бывает. У меня последний раз был простой долгий летом 2015-го. Мониторил рынок - хаты чуть-ли не за комуналь выставляли. Смотрел как одни и те-же квартиры каждую неделю снижали цену, а некоторые сразу лупили мизер.
investorkiev написав:Только на днях тут vhata приводила пример, что она там собирается замутить и сдавать. Думаю там даже поболее 15% годовых будет.
понятно, жесткий слифф
Нет никакого слива. Считаю инвестировать в недвижимость у нас под меньше чем 15% это не дело. Ясно что рынок постоянно не предлагает таких вариантов, но нужно искать. Сейчас на моменте я не вижу, по крайней мере в Киеве, чтобы об этом написать. Вернее, прорабатываю один вариант, но пока рано об этом говорить, может и не выгорит.
Буквально весной знакомый взял двушку в Варшавском, уже не помню подробностей, кажется сдача в этом году, там она удачно перепланируется на 2 полноценные однушки (кухня, с/у и комната). Бюджет этого всего дела с ремонтом должен быть 70куе. Однушка в Варшавском сдается за 10-12 тыс грн в зависимости от ремонта. А тут их получится 2шт.
Это из свежего, пример этого года. Пока виртуальный, потому что свежий очень. Примеры 2018, 2017, 2016 и 2015 года есть уже по факту перед глазами, думаю у вас их даже больше чем у меня.
Вы различаете доходность инвестиции и текущую доходность? У меня сейчас 14% от инвестированных и 6,8% если отталкиваться от ценника сделки аналогичной квартиры в подъезде весной этого года. Если Вы выгодно приобрели, то это не значит, что сдаете всю жизнь с доходностью от инвестированных средств, потому как и ценник объекта меняется. Я уж не говорю о том, что как-то надо и амортизацию учитывать, а некоторые еще и норовят комуналь в доходную часть пририсовать. Зачем себя обманывать?
rjkz написав:Вы различаете доходность инвестиции и текущую доходность? У меня сейчас 14% от инвестированных и 6,8% если отталкиваться от ценника сделки аналогичной квартиры в подъезде весной этого года. Если Вы выгодно приобрели, то это не значит, что сдаете всю жизнь с доходностью от инвестированных средств, потому как и ценник объекта меняется. Я уж не говорю о том, что как-то надо и амортизацию учитывать, а некоторые еще и норовят комуналь в доходную часть пририсовать. Зачем себя обманывать?
Зачем вам текущий ценник обьекта? Только в случае если хотите продать.
Вы купили станок за Х денег. Какая разница вам- сейчас на моменте он стоит 2Х или 0.5Х, если все это время он успешно делает вам нужную деталь?
Вы вложились под 14%, а не под 6.8%. Вы же вложили 30куе, а тот кто купил весной в соседнем подьезде - вложил 60куе. Вот в этих +30куе и есть разница между вами.
Давайте вместе спросим - 120аредн в Днепре - это от текущей стоимости или от цены инвестирования?
Поймите, у вас ограниченное количество денег, и если вы вложили их под 14% - то это будет огромная разница от вложения их же под 7%.
ЗЫ: комуналь считать в доходную часть это бред, разве что есть субсидия ))
ЗЫЫ: с амортизацией чтото делать нужно, это факт, просто очень много вариантов как считать, каждый считает по своему. Да и от обьекта зависит. В бабушкином хруще амортизация будет 0.01% (разве что починка сломавшегося холодильника Днепр или замена потекшей прокладки в кране, остальные ремонты производятся с помощью изоленты и проволочки). В модной хате в ЦП там только моральное устаревание будет 10% от цены ремонта в год. Посмотрите на «крутые» ремонты а-ля пшонка-стайл ющенковских времен - в них уже за большие деньги никто жить не захочет, хотя там натуральное дерево, паркет и т.д. Так же зависит от качества проживающих, количества проживающих, частоты смены проживающих... вобщем, слишком индивидуально
Vadim V написав:Как по Вашему за скоко аренд надо сдавать- 100 , 150 , 200?
Не в "скоко аренд" дело, а в рыночной цене. Не всегда и не везде работает правило 100/120 аренд.
А верный индикатор соответствия цены рынку это время экспозиции квартиры. В БЦ и ТЦ есть термин вакантность. Можно тешить себя, что сдаешь за 80 аренд, но менять по 2-3 арендатора, с суммарным простоем 4 месяца за год
UA написав:У меня почти все договора с ценой в долларе и возможностью оплаты по курсу.
привязка к доллару - звучит очень круто и логично, но беда в том, шо корректно работает эта схема лишь во времена стабильной гривни когда курс колеблется в рамках коридора, но если начинаются качели и форс-мажоры, арендаторы поначалу платят по курсу, но через месяц-два неизбежно начинают оглядываться по сторонам, понимают шо нехило переплачивают и либо съезжают, либо вы таки фикситесь в гривне и о привязке к доллару забываете до окончания турблентности - такое бывало уже много раз причем пофиг зарабатывают они гривну, или валюту - считать деньги умеют все хотя возможно в вашем сегменте все и иначе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:У меня почти все договора с ценой в долларе и возможностью оплаты по курсу.
привязка к доллару - звучит очень круто и логично, но беда в том, шо корректно работает эта схема лишь во времена стабильной гривни когда курс колеблется в рамках коридора, но если начинаются качели и форс-мажоры, арендаторы поначалу платят по курсу, но через месяц-два неизбежно начинают оглядываться по сторонам, понимают шо нехило переплачивают и либо съезжают, либо вы таки фикситесь в гривне и о привязке к доллару забываете до окончания турблентности - такое бывало уже много раз причем пофиг зарабатывают они гривну, или валюту - считать деньги умеют все хотя возможно в вашем сегменте все и иначе
А тим часом за останні 10 років, від девальвації до девальвації, починає і виграє ні нерухомість або її здача, а гривнєвий депозит.