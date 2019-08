Додано: Суб 10 сер, 2019 10:06

UA написав: У меня почти все договора с ценой в долларе и возможностью оплаты по курсу.

привязка к доллару - звучит очень круто и логично, но беда в том, шо корректно работает эта схема лишь во времена стабильной гривни когда курс колеблется в рамках коридора, но если начинаются качели и форс-мажоры, арендаторы поначалу платят по курсу, но через месяц-два неизбежно начинают оглядываться по сторонам, понимают шо нехило переплачивают и либо съезжают, либо вы таки фикситесь в гривне и о привязке к доллару забываете до окончания турблентности - такое бывало уже много раз

причем пофиг зарабатывают они гривну, или валюту - считать деньги умеют все

