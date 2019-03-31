|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:48
LordEmerald написав: sinus написав:
від девальвації до девальвації
Проблема в этом. Все зависит от точки входа и точки выхода. Но как мы знаем - для инвестора тайминг не лучший инструмент.
В нашій державі по їншому не виходить.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 555
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:54
kingkongovets написав: UA написав:
У меня почти все договора с ценой в долларе и возможностью оплаты по курсу.
привязка к доллару - звучит очень круто и логично, но беда в том, шо корректно работает эта схема лишь во времена стабильной гривни когда курс колеблется в рамках коридора, но если начинаются качели и форс-мажоры, арендаторы поначалу платят по курсу, но через месяц-два неизбежно начинают оглядываться по сторонам, понимают шо нехило переплачивают и либо съезжают, либо вы таки фикситесь в гривне и о привязке к доллару забываете до окончания турблентности - такое бывало уже много раз
причем пофиг зарабатывают они гривну, или валюту - считать деньги умеют все
хотя возможно в вашем сегменте все и иначе
Это вопрос многогранный. Сейчас я теряю))
У меня велика доля иностранцев.
Они хоть и быстро въезжают в местную валютную специфику, но дергаться по каждому чиху не будут.
Риски, что соскочат при значительной девальвации велики.
По опыту 2015 года - Если квартирант устраивает, я открыт к переговорам))
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4394
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 468 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:19
... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6653
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14572
|1140758
|
|
|8
|754
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|182398
|
|