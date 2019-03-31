В нашій державі по їншому не виходить.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:48
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:54
Это вопрос многогранный. Сейчас я теряю))
У меня велика доля иностранцев.
Они хоть и быстро въезжают в местную валютную специфику, но дергаться по каждому чиху не будут.
Риски, что соскочат при значительной девальвации велики.
По опыту 2015 года - Если квартирант устраивает, я открыт к переговорам))
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:19
.... цікавить на майбутнє.....
... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 10 сер, 2019 13:51
Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 10 сер, 2019 13:53
Можна.Але попередньо тре обклеїти штукатурку газетами.Бажано ,,Советский спорт''або ,,Труд''.
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся
Кстати, обклеить газетами - хороший совет. Можно даже сверху газет обои и не клеить - будет лофт.
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:22
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Там просто дрібні колдойобинки в штукатурці є, можуть проступити на обоях.
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:42
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