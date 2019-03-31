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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:48
LordEmerald написав: sinus написав:
від девальвації до девальвації
Проблема в этом. Все зависит от точки входа и точки выхода. Но как мы знаем - для инвестора тайминг не лучший инструмент.
В нашій державі по їншому не виходить.
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sinus
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:54
kingkongovets написав: UA написав:
У меня почти все договора с ценой в долларе и возможностью оплаты по курсу.
привязка к доллару - звучит очень круто и логично, но беда в том, шо корректно работает эта схема лишь во времена стабильной гривни когда курс колеблется в рамках коридора, но если начинаются качели и форс-мажоры, арендаторы поначалу платят по курсу, но через месяц-два неизбежно начинают оглядываться по сторонам, понимают шо нехило переплачивают и либо съезжают, либо вы таки фикситесь в гривне и о привязке к доллару забываете до окончания турблентности - такое бывало уже много раз
причем пофиг зарабатывают они гривну, или валюту - считать деньги умеют все
хотя возможно в вашем сегменте все и иначе
Это вопрос многогранный. Сейчас я теряю))
У меня велика доля иностранцев.
Они хоть и быстро въезжают в местную валютную специфику, но дергаться по каждому чиху не будут.
Риски, что соскочат при значительной девальвации велики.
По опыту 2015 года - Если квартирант устраивает, я открыт к переговорам))
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UA
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:19
... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 10 сер, 2019 13:51
Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 10 сер, 2019 13:53
Долярчик написав:
... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
Можна.Але попередньо тре обклеїти штукатурку газетами.Бажано ,,Советский спорт''або ,,Труд''.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:17
... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:18
Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся
Кстати, обклеить газетами - хороший совет. Можно даже сверху газет обои и не клеить - будет лофт.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:22
Долярчик написав:
... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?
Та приклеятся, не парься, просто будут неровности видны. Выбирай обои толстые и с пестрым рисунком, тогда будет норм
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:25
Там просто дрібні колдойобинки в штукатурці є, можуть проступити на обоях.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:42
Долярчик написав:
... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?
Накуя оно тебе? Вторую квартиру лет через 7, в лучшем случае, возьмёшь.
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