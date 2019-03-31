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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1551155215531554>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:48

  LordEmerald написав:
  sinus написав:від девальвації до девальвації

Проблема в этом. Все зависит от точки входа и точки выхода. Но как мы знаем - для инвестора тайминг не лучший инструмент.

В нашій державі по їншому не виходить.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:54

  kingkongovets написав:
  UA написав:У меня почти все договора с ценой в долларе и возможностью оплаты по курсу.


привязка к доллару - звучит очень круто и логично, но беда в том, шо корректно работает эта схема лишь во времена стабильной гривни когда курс колеблется в рамках коридора, но если начинаются качели и форс-мажоры, арендаторы поначалу платят по курсу, но через месяц-два неизбежно начинают оглядываться по сторонам, понимают шо нехило переплачивают и либо съезжают, либо вы таки фикситесь в гривне и о привязке к доллару забываете до окончания турблентности - такое бывало уже много раз
причем пофиг зарабатывают они гривну, или валюту - считать деньги умеют все
хотя возможно в вашем сегменте все и иначе

Это вопрос многогранный. Сейчас я теряю))
У меня велика доля иностранцев.
Они хоть и быстро въезжают в местную валютную специфику, но дергаться по каждому чиху не будут.
Риски, что соскочат при значительной девальвации велики.
По опыту 2015 года - Если квартирант устраивает, я открыт к переговорам))
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:19

.... цікавить на майбутнє.....

... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:51

Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:53

  Долярчик написав:... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?

Можна.Але попередньо тре обклеїти штукатурку газетами.Бажано ,,Советский спорт''або ,,Труд''.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся

Кстати, обклеить газетами - хороший совет. Можно даже сверху газет обои и не клеить - будет лофт.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:22

  Долярчик написав:... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?


Та приклеятся, не парься, просто будут неровности видны. Выбирай обои толстые и с пестрым рисунком, тогда будет норм
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Там просто дрібні колдойобинки в штукатурці є, можуть проступити на обоях.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:42

  Долярчик написав:... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?

Накуя оно тебе? Вторую квартиру лет через 7, в лучшем случае, возьмёшь.
hume
 
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