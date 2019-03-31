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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:54
investorkiev написав:
Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся
... нічого подібного!
- по моєму скромному підрахуєві, то вже на наступне літо, можу брати квартиру для лендлордства в іпотеку, чи в "цікаве" розтермінування від забудовника(на 3-5р.)
(.. а все тому, що я роблю свій теперішній ремонт "своїми руками" разом з батьком! - і економлю за рахунок цього туєву хучу грошей! )
... але тут інше постає питання : ... чи я хочу, на моменті, стати лендлордом?.....бо, ще до недавна - я дуже хотів стати лендлордом! - а наразі, то тільки 30-40%, що ХОЧУ стати лендлордом і 60-70% що НЕ ХОЧУ!
investorkiev написав:
Та приклеятся, не парься, просто будут неровности видны.
Bolt написав:
Там просто дрібні колдойобинки в штукатурці є, можуть проступити на обоях.
... то можна просто перейтись шпателем по стінах - оббити "соплі", а маленькі ямки зашпаклювати.... і все! - і справді наклеїти рельєфні(з витиснутими квітами/рисочками/зернисті) шпалери!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:57
hume написав: Долярчик написав:
... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?
Накуя оно тебе? Вторую квартиру лет через 7, в лучшем случае, возьмёшь.
...можливо, але лише через те, що зараз НЕ ВИГІДНО входити в лендлордизм!
(читай пост вище)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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