Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся
... нічого подібного! - по моєму скромному підрахуєві, то вже на наступне літо, можу брати квартиру для лендлордства в іпотеку, чи в "цікаве" розтермінування від забудовника(на 3-5р.) (.. а все тому, що я роблю свій теперішній ремонт "своїми руками" разом з батьком! - і економлю за рахунок цього туєву хучу грошей! ) ... але тут інше постає питання : ... чи я хочу, на моменті, стати лендлордом?.....бо, ще до недавна - я дуже хотів стати лендлордом! - а наразі, то тільки 30-40%, що ХОЧУ стати лендлордом і 60-70% що НЕ ХОЧУ!
investorkiev написав:Та приклеятся, не парься, просто будут неровности видны.
Bolt написав:Там просто дрібні колдойобинки в штукатурці є, можуть проступити на обоях.
... то можна просто перейтись шпателем по стінах - оббити "соплі", а маленькі ямки зашпаклювати.... і все! - і справді наклеїти рельєфні(з витиснутими квітами/рисочками/зернисті) шпалери!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
Заедьте в эпицентр, в отдел красок шпаклевок. Спросите у ребят - как дешевле всего сделать декоративную шпаклевку акрил-путцем. Они Вам покажут, будет дешевле и лучше обоев.
Долярчик написав:... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
Заедьте в эпицентр, в отдел красок шпаклевок. Спросите у ребят - как дешевле всего сделать декоративную шпаклевку акрил-путцем. Они Вам покажут, будет дешевле и лучше обоев.
... та можна і структурною фарбою, як я собі дещо робив .... але вона трохи дорога(~1000грн/відро 15кг) + грунт під неї 400+грн/відерко) і розхід її великий! - хоча, може є аналоги значно дешевші? ... в епіцентрі порадили таку...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... та можна і структурною фарбою, як я собі дещо робив .... але вона трохи дорога(~1000грн/відро 15кг) + грунт під неї 400+грн/відерко) і розхід її великий! - хоча, може є аналоги значно дешевші? ... в епіцентрі порадили таку...
декоративка круче и дешевле. И, я надеюсь, вы в курсе, что в синих футболках работают торговые предеставители от производителей, он Вам напарят по полной программе ))