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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1551155215531554

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:54

... як просто і легко робиться лендлордський ремонт ;)

  investorkiev написав:Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся

... нічого подібного!
- по моєму скромному підрахуєві, то вже на наступне літо, можу брати квартиру для лендлордства в іпотеку, чи в "цікаве" розтермінування від забудовника(на 3-5р.)
(.. а все тому, що я роблю свій теперішній ремонт "своїми руками" разом з батьком! - і економлю за рахунок цього туєву хучу грошей! )
... але тут інше постає питання : ... чи я хочу, на моменті, стати лендлордом?.....бо, ще до недавна - я дуже хотів стати лендлордом! - а наразі, то тільки 30-40%, що ХОЧУ стати лендлордом і 60-70% що НЕ ХОЧУ!
  investorkiev написав:Та приклеятся, не парься, просто будут неровности видны.

  Bolt написав:Там просто дрібні колдойобинки в штукатурці є, можуть проступити на обоях.

... то можна просто перейтись шпателем по стінах - оббити "соплі", а маленькі ямки зашпаклювати.... і все! - і справді наклеїти рельєфні(з витиснутими квітами/рисочками/зернисті) шпалери!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:57

  hume написав:
  Долярчик написав:... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?

Накуя оно тебе? Вторую квартиру лет через 7, в лучшем случае, возьмёшь.

...можливо, але лише через те, що зараз НЕ ВИГІДНО входити в лендлордизм!
(читай пост вище)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:33

Десь в жовтні будуть розглядати заявку на вступ Албаніі в Евросоюз, якщо буде хоч якісь натяк на невіддалену перспективу цього, може спробую щось прикупити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:54

  Долярчик написав:... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
Заедьте в эпицентр, в отдел красок шпаклевок. Спросите у ребят - как дешевле всего сделать декоративную шпаклевку акрил-путцем. Они Вам покажут, будет дешевле и лучше обоев.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:11

  Прохожий написав:Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей

Поверху? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:20

  vhata написав:
  Долярчик написав:... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
Заедьте в эпицентр, в отдел красок шпаклевок. Спросите у ребят - как дешевле всего сделать декоративную шпаклевку акрил-путцем. Они Вам покажут, будет дешевле и лучше обоев.

... та можна і структурною фарбою, як я собі дещо робив :wink: .... але вона трохи дорога(~1000грн/відро 15кг) + грунт під неї 400+грн/відерко) і розхід її великий!
- хоча, може є аналоги значно дешевші? :roll:
... в епіцентрі порадили таку...
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:28

  Vadim V написав:
  Прохожий написав:Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей

Поверху? :mrgreen:

армированым :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:35

  Долярчик написав:... та можна і структурною фарбою, як я собі дещо робив :wink: .... але вона трохи дорога(~1000грн/відро 15кг) + грунт під неї 400+грн/відерко) і розхід її великий!
- хоча, може є аналоги значно дешевші? :roll:
... в епіцентрі порадили таку...
декоративка круче и дешевле. И, я надеюсь, вы в курсе, что в синих футболках работают торговые предеставители от производителей, он Вам напарят по полной программе :)))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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