|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 20:33
Vadim V написав: Прохожий написав:Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей
Поверху?
двухсторонний скотч сначала приклеиваем стене, затем стыками попадаем в него
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5710
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 832 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41
Прохожий написав:
а я все думаю кто эти люди с полными тачками в эпицентре?
теперь понял, это матерые лендлорды
корона не жмет?
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14576
|1143371
|
|
|8
|757
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|182445
|
|