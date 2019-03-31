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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:33

  Vadim V написав:
  Прохожий написав:Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей

Поверху? :mrgreen:

двухсторонний скотч сначала приклеиваем стене, затем стыками попадаем в него
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41

  Прохожий написав:а я все думаю кто эти люди с полными тачками в эпицентре?
теперь понял, это матерые лендлорды :mrgreen:
корона не жмет?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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