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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 20:33
Vadim V написав: Прохожий написав:Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей
Поверху?
двухсторонний скотч сначала приклеиваем стене, затем стыками попадаем в него
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41
Прохожий написав:
а я все думаю кто эти люди с полными тачками в эпицентре?
теперь понял, это матерые лендлорды
корона не жмет?
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:16
investorkiev написав: rjkz написав:
Вы различаете доходность инвестиции и текущую доходность?
У меня сейчас 14% от инвестированных и 6,8% если отталкиваться от ценника сделки аналогичной квартиры в подъезде весной этого года.
Если Вы выгодно приобрели, то это не значит, что сдаете всю жизнь с доходностью от инвестированных средств, потому как и ценник объекта меняется. Я уж не говорю о том, что как-то надо и амортизацию учитывать, а некоторые еще и норовят комуналь в доходную часть пририсовать. Зачем себя обманывать?
Зачем вам текущий ценник обьекта? Только в случае если хотите продать.
Вы купили станок за Х денег. Какая разница вам- сейчас на моменте он стоит 2Х или 0.5Х, если все это время он успешно делает вам нужную деталь?
Вы вложились под 14%, а не под 6.8%. Вы же вложили 30куе, а тот кто купил весной в соседнем подьезде - вложил 60куе. Вот в этих +30куе и есть разница между вами.
Давайте вместе спросим - 120аредн в Днепре - это от текущей стоимости или от цены инвестирования?
Поймите, у вас ограниченное количество денег, и если вы вложили их под 14% - то это будет огромная разница от вложения их же под 7%.
ЗЫ: комуналь считать в доходную часть это бред, разве что есть субсидия ))
ЗЫЫ: с амортизацией чтото делать нужно, это факт, просто очень много вариантов как считать, каждый считает по своему. Да и от обьекта зависит.
В бабушкином хруще амортизация будет 0.01% (разве что починка сломавшегося холодильника Днепр или замена потекшей прокладки в кране, остальные ремонты производятся с помощью изоленты и проволочки). В модной хате в ЦП там только моральное устаревание будет 10% от цены ремонта в год. Посмотрите на «крутые» ремонты а-ля пшонка-стайл ющенковских времен - в них уже за большие деньги никто жить не захочет, хотя там натуральное дерево, паркет и т.д.
Так же зависит от качества проживающих, количества проживающих, частоты смены проживающих... вобщем, слишком индивидуально
Владение объектом подразумевает распоряжение.
Распоряжение подразумевает возможность сдавть в аренду или продавать.
Инвестирование подразумевает цель получения выгоды.
Выгоду надо оценивать.
Предположим, я купил объект за х денег, он приносит в аренде 10% годовых от ценника инвестиции. Аренда держится на отметке 0,1х в год. Не больше. Но ценник объекта вырос до 2х. У меня появляется мотивация продать объект и использовать деньги для других инвестиций, то есть я получу спекулятивную прибыль, предпочтя ее рентной.
Или наоборот, купил объект за хденег, ценник упал в 2 раза и объект стал стоить 0,5 х, а ценник аренды не снизился. В моих интересах сдавать до момента изменения ценника.
Кстати, оба варианта списаны с реального положения дел у меня. Только я пока еще не продаю.
на ЗЫ - Влад считает рент с комуналью.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:22
Долярчик написав:
... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:25
Долярчик написав:
... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
вообще-то можно, но вопрос - насколько качественно и чем оштукатурено.
Не все знают, но в ротбанде есть опция влажного заглаживания после нанесения до состояния поверхности как после беспесчанки. Под высококачественную покраску не пойдет, но под обычную или под обои - вполне.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:25
Долярчик написав:
... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
вообще-то можно, но вопрос - насколько качественно и чем оштукатурено.
Не все знают, но в ротбанде есть опция влажного заглаживания после нанесения до состояния поверхности как после беспесчанки. Под высококачественную покраску не пойдет, но под обычную или под обои - вполне.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:30
Долярчик написав:
... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?
отвалятся обои или нет - вопрос химии, а вот КАК это будет выглядеть - вопрос качества поверхности и типа обоев.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:35
investorkiev написав:
Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся
Кстати, обклеить газетами - хороший совет. Можно даже сверху газет обои и не клеить - будет лофт.
Когда-то в повале ЛИГИ (там кажется кафе было ихнее) вкатали старые газеты в полимерный прозрачный наливной пол - очень стильно и тематично получилось. На Шамрыло.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:38
investorkiev написав: Долярчик написав:
... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?
Та приклеятся, не парься, просто будут неровности видны. Выбирай обои толстые и с пестрым рисунком, тогда будет норм
Когда-то были популярны обои Рауфазер - 2 слоя бумаги с опилками между ними. под покраску.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:43
rjkz написав: investorkiev написав:
Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся
Кстати, обклеить газетами - хороший совет. Можно даже сверху газет обои и не клеить - будет лофт.
Когда-то в повале ЛИГИ (там кажется кафе было ихнее) вкатали старые газеты в полимерный прозрачный наливной пол - очень стильно и тематично получилось. На Шамрыло.
Сейчас в Чикаге ОП переехал на -1 этаж. Пол там сделали наливной. Рисунок - просто белый с какими-то вкраплениями. Выглядит - очень и очень. Весь офис сделан максимально бюджетно: бетонные стены и потолок, бетонные колонны. Панели под дерево, мебель какая-то (симпатичная). Спросил их кто вам все это ваяет? Сказали что какая-то итальянская дизайнерская контора. Оно и видно. Ничего лишнего и в то же время очень зачетно.
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