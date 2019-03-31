RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1553155415551556>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:33

  Vadim V написав:
  Прохожий написав:Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей

Поверху? :mrgreen:

двухсторонний скотч сначала приклеиваем стене, затем стыками попадаем в него
hume
 
Повідомлень: 5711
З нами з: 27.12.12
Подякував: 515 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41

  Прохожий написав:а я все думаю кто эти люди с полными тачками в эпицентре?
теперь понял, это матерые лендлорды :mrgreen:
корона не жмет?
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 06.05.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:16

  investorkiev написав:
  rjkz написав:Вы различаете доходность инвестиции и текущую доходность?
У меня сейчас 14% от инвестированных и 6,8% если отталкиваться от ценника сделки аналогичной квартиры в подъезде весной этого года.
Если Вы выгодно приобрели, то это не значит, что сдаете всю жизнь с доходностью от инвестированных средств, потому как и ценник объекта меняется. Я уж не говорю о том, что как-то надо и амортизацию учитывать, а некоторые еще и норовят комуналь в доходную часть пририсовать. Зачем себя обманывать?


Зачем вам текущий ценник обьекта? Только в случае если хотите продать.

Вы купили станок за Х денег. Какая разница вам- сейчас на моменте он стоит 2Х или 0.5Х, если все это время он успешно делает вам нужную деталь?

Вы вложились под 14%, а не под 6.8%. Вы же вложили 30куе, а тот кто купил весной в соседнем подьезде - вложил 60куе. Вот в этих +30куе и есть разница между вами.

Давайте вместе спросим - 120аредн в Днепре - это от текущей стоимости или от цены инвестирования? ;)

Поймите, у вас ограниченное количество денег, и если вы вложили их под 14% - то это будет огромная разница от вложения их же под 7%.

ЗЫ: комуналь считать в доходную часть это бред, разве что есть субсидия ))

ЗЫЫ: с амортизацией чтото делать нужно, это факт, просто очень много вариантов как считать, каждый считает по своему. Да и от обьекта зависит.
В бабушкином хруще амортизация будет 0.01% (разве что починка сломавшегося холодильника Днепр или замена потекшей прокладки в кране, остальные ремонты производятся с помощью изоленты и проволочки). В модной хате в ЦП там только моральное устаревание будет 10% от цены ремонта в год. Посмотрите на «крутые» ремонты а-ля пшонка-стайл ющенковских времен - в них уже за большие деньги никто жить не захочет, хотя там натуральное дерево, паркет и т.д.
Так же зависит от качества проживающих, количества проживающих, частоты смены проживающих... вобщем, слишком индивидуально


Владение объектом подразумевает распоряжение.
Распоряжение подразумевает возможность сдавть в аренду или продавать.
Инвестирование подразумевает цель получения выгоды.
Выгоду надо оценивать.
Предположим, я купил объект за х денег, он приносит в аренде 10% годовых от ценника инвестиции. Аренда держится на отметке 0,1х в год. Не больше. Но ценник объекта вырос до 2х. У меня появляется мотивация продать объект и использовать деньги для других инвестиций, то есть я получу спекулятивную прибыль, предпочтя ее рентной.
Или наоборот, купил объект за хденег, ценник упал в 2 раза и объект стал стоить 0,5 х, а ценник аренды не снизился. В моих интересах сдавать до момента изменения ценника.
Кстати, оба варианта списаны с реального положения дел у меня. Только я пока еще не продаю. :oops:
на ЗЫ - Влад считает рент с комуналью. :shock:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9925
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4288 раз.
Подякували: 2258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:22

  Долярчик написав:... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9925
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4288 раз.
Подякували: 2258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:25

  Долярчик написав:... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?


вообще-то можно, но вопрос - насколько качественно и чем оштукатурено.
Не все знают, но в ротбанде есть опция влажного заглаживания после нанесения до состояния поверхности как после беспесчанки. Под высококачественную покраску не пойдет, но под обычную или под обои - вполне.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9925
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4288 раз.
Подякували: 2258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:25

  Долярчик написав:... скажіть, будь ласка, шановні лендлоди, які зробили "не один ремонт для здачі в оренду" - чи можна, на стіни "після забудовника", який менш-більш нормально поштукатурив... - зразу прогрунтувати і поклеїти шпалери?(бо, "для себе", то я ще стартовим гіпсом перетягував....) - а для оренди можна "без гіпсування" - чи так швидко повідклеюються шпалери?


вообще-то можно, но вопрос - насколько качественно и чем оштукатурено.
Не все знают, но в ротбанде есть опция влажного заглаживания после нанесения до состояния поверхности как после беспесчанки. Под высококачественную покраску не пойдет, но под обычную или под обои - вполне.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9925
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4288 раз.
Подякували: 2258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:30

  Долярчик написав:... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?


отвалятся обои или нет - вопрос химии, а вот КАК это будет выглядеть - вопрос качества поверхности и типа обоев.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9925
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4288 раз.
Подякували: 2258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:35

  investorkiev написав:Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся

Кстати, обклеить газетами - хороший совет. Можно даже сверху газет обои и не клеить - будет лофт.


Когда-то в повале ЛИГИ (там кажется кафе было ихнее) вкатали старые газеты в полимерный прозрачный наливной пол - очень стильно и тематично получилось. На Шамрыло.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9925
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4288 раз.
Подякували: 2258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:38

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:... тобто, навіть, якщо добряче штукатурку прогрунтувати, то всеодно, шпалери добре не приклеються?


Та приклеятся, не парься, просто будут неровности видны. Выбирай обои толстые и с пестрым рисунком, тогда будет норм


Когда-то были популярны обои Рауфазер - 2 слоя бумаги с опилками между ними. под покраску.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9925
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4288 раз.
Подякували: 2258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:43

  rjkz написав:
  investorkiev написав:Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся

Кстати, обклеить газетами - хороший совет. Можно даже сверху газет обои и не клеить - будет лофт.


Когда-то в повале ЛИГИ (там кажется кафе было ихнее) вкатали старые газеты в полимерный прозрачный наливной пол - очень стильно и тематично получилось. На Шамрыло.

Сейчас в Чикаге ОП переехал на -1 этаж. Пол там сделали наливной. Рисунок - просто белый с какими-то вкраплениями. Выглядит - очень и очень. Весь офис сделан максимально бюджетно: бетонные стены и потолок, бетонные колонны. Панели под дерево, мебель какая-то (симпатичная). Спросил их кто вам все это ваяет? Сказали что какая-то итальянская дизайнерская контора. Оно и видно. Ничего лишнего и в то же время очень зачетно.
airmax78
 
Повідомлень: 31042
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3643 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 1553155415551556>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1457, 1458, 1459
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
14587 1143813
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 22:49
airmax78
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 758
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182446
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14339)
11.08.2019 00:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.