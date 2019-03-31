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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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rjkz
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:46
airmax78 написав:
Сейчас в Чикаге ОП переехал на -1 этаж. Пол там сделали наливной. Рисунок - просто белый с какими-то вкраплениями. Выглядит - очень и очень. Весь офис сделан максимально бюджетно: бетонные стены и потолок, бетонные колонны. Панели под дерево, мебель какая-то (симпатичная)
. Спросил их кто вам все это ваяет? Сказали что какая-то итальянская дизайнерская контора. Оно и видно. Ничего лишнего и в то же время очень зачетно.
Нет фоток случайно?
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:47
...сварными каркасами.
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rjkz
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:54
hume написав: Vadim V написав: Прохожий написав:Долярчик
не заморачивайся клей так, только для надежности потом по стыкам скотчем проклей
Поверху?
двухсторонний скотч сначала приклеиваем стене, затем стыками попадаем в него
не, наоборот. Держим скотч, а стену монтируем на него. Так прочней получается, а если дом панельный, то можно не сваривать закладные. На скотче и надежней и сразу изоляция стыка.
Кирпичную кладку тоже можно без цемента на скотч, но там особая технология - один держит скотч, а второй должен бросать кирпичи с 5 метров так, чтобы они приклеивались на скотч в полете. Есть правда одна проблема - подсобники, которые скотч держат быстро заканчиваются.
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rjkz
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:56
vhata написав: Прохожий написав:
а я все думаю кто эти люди с полными тачками в эпицентре?
теперь понял, это матерые лендлорды
корона не жмет?
Признавайтесь - Ваша фамилиё Герега?
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rjkz
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:58
rjkz
Что-то я запутался. Инвестируем в недвигу/станки/акции для получения ренты/ведения дела/дивидендов + основная стоимость актива.
Актуальная цена актива интересует, если хотим его продать.
Актуальная прибыль от актива интересует для оценки правильного его использования.
Привязки цена недвиги = 120 арендных плат условна, сейчас этот показатель имеет такой коэффициент.
Зная по сколько сдается объект, можем оценить или оправдана цена за него.
Но действует такая оценка строго сейчас, не через год или другое время.
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b3320413
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Додано: Суб 10 сер, 2019 23:00
airmax78 написав: rjkz написав: investorkiev написав:
Долярчик, тебе еще до лендлордской квартиры как до луны. Не заморачивайся
Кстати, обклеить газетами - хороший совет. Можно даже сверху газет обои и не клеить - будет лофт.
Когда-то в повале ЛИГИ (там кажется кафе было ихнее) вкатали старые газеты в полимерный прозрачный наливной пол - очень стильно и тематично получилось. На Шамрыло.
Сейчас в Чикаге ОП переехал на -1 этаж. Пол там сделали наливной. Рисунок - просто белый с какими-то вкраплениями. Выглядит - очень и очень. Весь офис сделан максимально бюджетно: бетонные стены и потолок, бетонные колонны. Панели под дерево, мебель какая-то (симпатичная). Спросил их кто вам все это ваяет? Сказали что какая-то итальянская дизайнерская контора. Оно и видно. Ничего лишнего и в то же время очень зачетно.
Макс, лучше Вам не знать насколько "бюджетен" белый декоративный наливной пол.
Хотел такой на венике сделать - неубиваемо, незатопляемо и очень стильно и легко убирается.
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rjkz
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Додано: Суб 10 сер, 2019 23:08
b3320413 написав:rjkz
Что-то я запутался. Инвестируем в недвигу/станки/акции для получения ренты/ведения дела/дивидендов + основная стоимость актива.
Актуальная цена актива интересует, если хотим его продать.
Актуальная прибыль от актива интересует для оценки правильного его использования.
Привязки цена недвиги = 120 арендных плат условна, сейчас этот показатель имеет такой коэффициент.
Зная по сколько сдается объект, можем оценить или оправдана цена за него.
Но действует такая оценка строго сейчас, не через год или другое время.
Текущая доходность - от текущей цены.
Если у человека депо и ставка неинтересна - он выходит из депо. Для наглядности.
У меня было по-разному. Сейчас самое умное в моей ситуации - продать объект проинвестированный в 2001 году. Останавливает ужасное качество нынешних новостроев. Был сегодня в Мисти Квитив....слышимость... Ылитный АППС просто само совершенство. Судя по всему, перегородки 10см газоблока, кто-то чихнул по диагонали этажом выше - можно пожелать здоровья.
Я пока не уверен, но что-то пошел слух, что 3-ю очередь они решили делать без свай. 16 этажей.
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rjkz
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