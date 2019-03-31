investorkiev написав:

rjkz написав: Вы различаете доходность инвестиции и текущую доходность?

У меня сейчас 14% от инвестированных и 6,8% если отталкиваться от ценника сделки аналогичной квартиры в подъезде весной этого года.

Если Вы выгодно приобрели, то это не значит, что сдаете всю жизнь с доходностью от инвестированных средств, потому как и ценник объекта меняется. Я уж не говорю о том, что как-то надо и амортизацию учитывать, а некоторые еще и норовят комуналь в доходную часть пририсовать. Зачем себя обманывать? Вы различаете доходность инвестиции и текущую доходность?У меня сейчас 14% от инвестированных и 6,8% если отталкиваться от ценника сделки аналогичной квартиры в подъезде весной этого года.Если Вы выгодно приобрели, то это не значит, что сдаете всю жизнь с доходностью от инвестированных средств, потому как и ценник объекта меняется. Я уж не говорю о том, что как-то надо и амортизацию учитывать, а некоторые еще и норовят комуналь в доходную часть пририсовать. Зачем себя обманывать?

Зачем вам текущий ценник обьекта? Только в случае если хотите продать.Вы купили станок за Х денег. Какая разница вам- сейчас на моменте он стоит 2Х или 0.5Х, если все это время он успешно делает вам нужную деталь?Вы вложились под 14%, а не под 6.8%. Вы же вложили 30куе, а тот кто купил весной в соседнем подьезде - вложил 60куе. Вот в этих +30куе и есть разница между вами.Давайте вместе спросим - 120аредн в Днепре - это от текущей стоимости или от цены инвестирования?Поймите, у вас ограниченное количество денег, и если вы вложили их под 14% - то это будет огромная разница от вложения их же под 7%.ЗЫ: комуналь считать в доходную часть это бред, разве что есть субсидия ))ЗЫЫ: с амортизацией чтото делать нужно, это факт, просто очень много вариантов как считать, каждый считает по своему. Да и от обьекта зависит.В бабушкином хруще амортизация будет 0.01% (разве что починка сломавшегося холодильника Днепр или замена потекшей прокладки в кране, остальные ремонты производятся с помощью изоленты и проволочки). В модной хате в ЦП там только моральное устаревание будет 10% от цены ремонта в год. Посмотрите на «крутые» ремонты а-ля пшонка-стайл ющенковских времен - в них уже за большие деньги никто жить не захочет, хотя там натуральное дерево, паркет и т.д.Так же зависит от качества проживающих, количества проживающих, частоты смены проживающих... вобщем, слишком индивидуально