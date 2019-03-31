rjkz написав:airmax78 написав:
Сейчас в Чикаге ОП переехал на -1 этаж. Пол там сделали наливной. Рисунок - просто белый с какими-то вкраплениями. Выглядит - очень и очень. Весь офис сделан максимально бюджетно: бетонные стены и потолок, бетонные колонны. Панели под дерево, мебель какая-то (симпатичная). Спросил их кто вам все это ваяет? Сказали что какая-то итальянская дизайнерская контора. Оно и видно. Ничего лишнего и в то же время очень зачетно.
Макс, лучше Вам не знать насколько "бюджетен" белый декоративный наливной пол.
Хотел такой на венике сделать - неубиваемо, незатопляемо и очень стильно и легко убирается.
Ну не дороже же чем итальянский керамогранит под мрамор с укладкой?