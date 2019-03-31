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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1554155515561557

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.1 5 50
Виросли більш як на 50%
12%
6
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
40%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:54

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Когда-то в повале ЛИГИ (там кажется кафе было ихнее) вкатали старые газеты в полимерный прозрачный наливной пол - очень стильно и тематично получилось. На Шамрыло.

Сейчас в Чикаге ОП переехал на -1 этаж. Пол там сделали наливной. Рисунок - просто белый с какими-то вкраплениями. Выглядит - очень и очень. Весь офис сделан максимально бюджетно: бетонные стены и потолок, бетонные колонны. Панели под дерево, мебель какая-то (симпатичная). Спросил их кто вам все это ваяет? Сказали что какая-то итальянская дизайнерская контора. Оно и видно. Ничего лишнего и в то же время очень зачетно.


Макс, лучше Вам не знать насколько "бюджетен" белый декоративный наливной пол.
Хотел такой на венике сделать - неубиваемо, незатопляемо и очень стильно и легко убирается.

Ну не дороже же чем итальянский керамогранит под мрамор с укладкой?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:05

  Долярчик написав:sinus
- щоб Ви порадили прчатківцю-лендлорду: взяти для здачі в оренду в новобудові однуху(35-40м2), чи однуху 45-50м2 і зробити з неї двуху?
- другий варіант, наче, вигідніший?(дорожче можна здати)
- тільки от, чи є попит на такі перероблені квартири?

п. с.
... в ідеалі - зробити з другого варіанту 2 окремих студії! - але, це вже трохи геморно при ремонті і при здачі...... ну і для "початківця" - цей гемор х2 :roll:


На жаль ви не уважно зрозуміли зміст мого тексту.
Якщо б зрозуміли, то зробили би наступні висновки:
1. Є час для вхіду в нерухомість (2001-2004 р.;2009-2010 р;2015-2016 р.), а є час для вихіду і він дуже малий (перше півріччя 2008, перше півріччя 2013, перше півріччя 2019).
2. Я написав, що інвестиція в нерухомість це диверсифікація ризиків, тобто якщо накопиченна сумма грошей вже не поміщується на всіх родичів в банках на депозитах, тоді треба вкладати в нерухомість, але не забуваємо про час для вхіду і виходу, щоб зафіксувати прибуток та змінити не "модну" квартиру - вже не модна планіровка, локація чи ремонт, чи сам будинок.
3.Починати треба з малої площини квартири, бо та інвестиція більш мобільна-завжди здаси, завжди продаси швидко.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:30

  sinus написав:
  Долярчик написав:sinus
- щоб Ви порадили прчатківцю-лендлорду: взяти для здачі в оренду в новобудові однуху(35-40м2), чи однуху 45-50м2 і зробити з неї двуху?
- другий варіант, наче, вигідніший?(дорожче можна здати)
- тільки от, чи є попит на такі перероблені квартири?

п. с.
... в ідеалі - зробити з другого варіанту 2 окремих студії! - але, це вже трохи геморно при ремонті і при здачі...... ну і для "початківця" - цей гемор х2 :roll:


На жаль ви не уважно зрозуміли зміст мого тексту.
Якщо б зрозуміли, то зробили би наступні висновки:
1. Є час для вхіду в нерухомість (2001-2004 р.;2009-2010 р;2015-2016 р.), а є час для вихіду і він дуже малий (перше півріччя 2008, перше півріччя 2013, перше півріччя 2019).
2. Я написав, що інвестиція в нерухомість це диверсифікація ризиків, тобто якщо накопиченна сумма грошей вже не поміщується на всіх родичів в банках на депозитах, тоді треба вкладати в нерухомість, але не забуваємо про час для вхіду і виходу, щоб зафіксувати прибуток та змінити не "модну" квартиру - вже не модна планіровка, локація чи ремонт, чи сам будинок.
3.Починати треба з малої площини квартири, бо та інвестиція більш мобільна-завжди здаси, завжди продаси швидко.

В 2015м упали до 1000 за Централ Парк. Куда сейчас упадем? До 1000 за Даймонд? Или до 500 за готовые башни Таряна?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:07

sinus
... та я це все чудово розумію! - тому, я на іншій гілці вже писав, що зараз не час для входу(і навряд, чи буде вдалий час наступного року)
- я просто запитую на майбутнє - коли прийде час для входу, щоб я вже знав "у що" входити!
(наскільки я зрозумів, що для початку треба входити в однуху з якнайменшою площею...... - але тоді тема "однухи перероблена на двуху" залишається не розкрита) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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