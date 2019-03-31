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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:54
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Когда-то в повале ЛИГИ (там кажется кафе было ихнее) вкатали старые газеты в полимерный прозрачный наливной пол - очень стильно и тематично получилось. На Шамрыло.
Сейчас в Чикаге ОП переехал на -1 этаж. Пол там сделали наливной. Рисунок - просто белый с какими-то вкраплениями. Выглядит - очень и очень. Весь офис сделан максимально бюджетно: бетонные стены и потолок, бетонные колонны. Панели под дерево, мебель какая-то (симпатичная). Спросил их кто вам все это ваяет? Сказали что какая-то итальянская дизайнерская контора. Оно и видно. Ничего лишнего и в то же время очень зачетно.
Макс, лучше Вам не знать насколько "бюджетен" белый декоративный наливной пол.
Хотел такой на венике сделать - неубиваемо, незатопляемо и очень стильно и легко убирается.
Ну не дороже же чем итальянский керамогранит под мрамор с укладкой?
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Додано: Нед 11 сер, 2019 17:05
Долярчик написав:sinus
- щоб Ви порадили прчатківцю-лендлорду: взяти для здачі в оренду в новобудові однуху(35-40м2), чи однуху 45-50м2 і зробити з неї двуху?
- другий варіант, наче, вигідніший?(дорожче можна здати)
- тільки от, чи є попит на такі перероблені квартири?
п. с.
... в ідеалі - зробити з другого варіанту 2 окремих студії! - але, це вже трохи геморно при ремонті і при здачі...... ну і для "початківця" - цей гемор х2
На жаль ви не уважно зрозуміли зміст мого тексту.
Якщо б зрозуміли, то зробили би наступні висновки:
1. Є час для вхіду в нерухомість (2001-2004 р.;2009-2010 р;2015-2016 р.), а є час для вихіду і він дуже малий (перше півріччя 2008, перше півріччя 2013, перше півріччя 2019).
2. Я написав, що інвестиція в нерухомість це диверсифікація ризиків, тобто якщо накопиченна сумма грошей вже не поміщується на всіх родичів в банках на депозитах, тоді треба вкладати в нерухомість, але не забуваємо про час для вхіду і виходу, щоб зафіксувати прибуток та змінити не "модну" квартиру - вже не модна планіровка, локація чи ремонт, чи сам будинок.
3.Починати треба з малої площини квартири, бо та інвестиція більш мобільна-завжди здаси, завжди продаси швидко.
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sinus
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:30
sinus написав: Долярчик написав:sinus
- щоб Ви порадили прчатківцю-лендлорду: взяти для здачі в оренду в новобудові однуху(35-40м2), чи однуху 45-50м2 і зробити з неї двуху?
- другий варіант, наче, вигідніший?(дорожче можна здати)
- тільки от, чи є попит на такі перероблені квартири?
п. с.
... в ідеалі - зробити з другого варіанту 2 окремих студії! - але, це вже трохи геморно при ремонті і при здачі...... ну і для "початківця" - цей гемор х2
На жаль ви не уважно зрозуміли зміст мого тексту.
Якщо б зрозуміли, то зробили би наступні висновки:
1. Є час для вхіду в нерухомість (2001-2004 р.;2009-2010 р;2015-2016 р.), а є час для вихіду і він дуже малий (перше півріччя 2008, перше півріччя 2013, перше півріччя 2019).
2. Я написав, що інвестиція в нерухомість це диверсифікація ризиків, тобто якщо накопиченна сумма грошей вже не поміщується на всіх родичів в банках на депозитах, тоді треба вкладати в нерухомість, але не забуваємо про час для вхіду і виходу, щоб зафіксувати прибуток та змінити не "модну" квартиру - вже не модна планіровка, локація чи ремонт, чи сам будинок.
3.Починати треба з малої площини квартири, бо та інвестиція більш мобільна-завжди здаси, завжди продаси швидко.
В 2015м упали до 1000 за Централ Парк. Куда сейчас упадем? До 1000 за Даймонд? Или до 500 за готовые башни Таряна?
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Додано: Нед 11 сер, 2019 19:07
sinus
... та я це все чудово розумію! - тому, я на іншій гілці вже писав, що зараз не час для входу(і навряд, чи буде вдалий час наступного року)
- я просто запитую на майбутнє - коли прийде час для входу, щоб я вже знав "у що" входити!
(наскільки я зрозумів, що для початку треба входити в однуху з якнайменшою площею...... - але тоді тема "однухи перероблена на двуху" залишається не розкрита)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 11 сер, 2019 19:21
sinus написав:
1. Є час для вхіду в нерухомість (2001-2004 р.;2009-2010 р;2015-2016 р.), а є час для вихіду і він дуже малий (перше півріччя 2008, перше півріччя 2013, перше півріччя 2019).
А що буде після першого півріччя 2019? Черговий спад цін?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Нед 11 сер, 2019 19:25
Долярчик написав:sinus
... та я це все чудово розумію! - тому, я на іншій гілці вже писав, що зараз не час для входу(і навряд, чи буде вдалий час наступного року)
- я просто запитую на майбутнє - коли прийде час для входу, щоб я вже знав "у що" входити!
(наскільки я зрозумів, що для початку треба входити в однуху з якнайменшою площею...... - але тоді тема "однухи перероблена на двуху" залишається не розкрита)
Цікаво, а як з однухи можна зробити двуху? Якщо по факту в кімнаті лише одне вікно, це вийде максимум що кімната з вікном і габероб(кладовка) без вікна ... Думаю, що таку квартиру, як повноцінну двушку здати не можна.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:57
Скупердяй написав: Долярчик написав:sinus
... та я це все чудово розумію! - тому, я на іншій гілці вже писав, що зараз не час для входу(і навряд, чи буде вдалий час наступного року)
- я просто запитую на майбутнє - коли прийде час для входу, щоб я вже знав "у що" входити!
(наскільки я зрозумів, що для початку треба входити в однуху з якнайменшою площею...... - але тоді тема "однухи перероблена на двуху" залишається не розкрита)
Цікаво, а як з однухи можна зробити двуху? Якщо по факту в кімнаті лише одне вікно, це вийде максимум що кімната з вікном і габероб(кладовка) без вікна ... Думаю, що таку квартиру, як повноцінну двушку здати не можна.
... я там вище писав, що в НОВОБУДОВІ! - відповідно, підбираємо планування
п. с.
... і від багатьох чув, що таку перероблену однуху можна здати, лише трохи дешевше, як повноцінну двуху!(але і дорожче однухи на 1-2 а то і 3тис грн)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 11 сер, 2019 21:17
Хомякоид написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:
коллеги, кто на сколько собирается поднимать аренду в сентябре?
относительно прошлого сентября, разумеется
старым клиентам думаю +10% но пока чешу репу, посмотрю как доллар себя вести будет
Слабаки, я уже на 15 % поднял.
Я даже не сомневался, чебаны это оазис благополучия и рИста
кстати как там доски для заколачивания окон???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 11 сер, 2019 21:32
Я не понял, Чабаны -однуха были 8000грн, +15%=9200??
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investorkiev
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Додано: Нед 11 сер, 2019 21:59
investorkiev написав:
Я не понял, Чабаны -однуха были 8000грн, +15%=9200??
Стоит только слегка поскрести любого борца с шаромыгами, рылами и прочими проявлениями КРЖН и под тонким налетом революционера-народника обнаружишь до боли знакомого кровопийцу-арендодателя.
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