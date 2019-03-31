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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 сер, 2019 22:33
Долярчик написав:sinus
- щоб Ви порадили прчатківцю-лендлорду: взяти
для здачі в оренду в новобудові однуху(35-40м2), чи однуху 45-50м2 і зробити з неї двуху?
- другий варіант, наче, вигідніший?(дорожче можна здати)
- тільки от, чи є попит на такі перероблені квартири?
п. с.
... в ідеалі - зробити з другого варіанту 2 окремих студії! - але, це вже трохи геморно при ремонті і при здачі...... ну і для "початківця" - цей гемор х2
Для начала надо ВЗЯТЬ деньги....
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Додано: Нед 11 сер, 2019 22:43
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Сейчас в Чикаге ОП переехал на -1 этаж. Пол там сделали наливной. Рисунок - просто белый с какими-то вкраплениями. Выглядит - очень и очень. Весь офис сделан максимально бюджетно: бетонные стены и потолок, бетонные колонны. Панели под дерево, мебель какая-то (симпатичная). Спросил их кто вам все это ваяет? Сказали что какая-то итальянская дизайнерская контора. Оно и видно. Ничего лишнего и в то же время очень зачетно.
Макс, лучше Вам не знать насколько "бюджетен" белый декоративный наливной пол.
Хотел такой на венике сделать - неубиваемо, незатопляемо и очень стильно и легко убирается.
Ну не дороже же чем итальянский керамогранит под мрамор с укладкой?
Не знаю сколько стоит "итальянский" керамогранит с укладкой, но в достроенном недострое брался польский полированный ректификат (прайс порядка +/-500 грн/м2, но я брал по спецусловиям. СЧитайте еще химия (грунт, клей, пластификатор, затирка)+расходники + укладка примерно 400-450 грн/м2) ввиду дешевизны по сравнению с декоративным немецким белым наливным полом.
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rjkz
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- Подякував: 4289 раз.
- Подякували: 2260 раз.
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