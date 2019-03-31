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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Долярчик, считай %% доходности на вложенные деньги. Что выглднее - то и бери
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:14
... так завжди роблю!
- от тільки не знаю, чи на такі перероблені двухи буде попит?
... а так, то перероблена однуха - однозначно рулить!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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