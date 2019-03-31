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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Долярчик, считай %% доходности на вложенные деньги. Что выглднее - то и бери
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:14
... так завжди роблю!
- от тільки не знаю, чи на такі перероблені двухи буде попит?
... а так, то перероблена однуха - однозначно рулить!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:36
Якось питання не зовсім коректно поставлене!
Бо однуха 30-35 кв.м. і однуха 50 кв.м. мають різні ціни входу.
Мабуть треба, якщо порівнювати, що краще для прибутку з ренти, то брати однакові цінові категорії.
Тобто, наприклад, що краще однуха 30 кв.м. і кавалерка 15 кв.м., які разом коштують 50 тис.доларів чи однуха 50 кв.м.,яка з урахуванням перепланування та витрат по легалізації того перепланування, теж обійдеться в 50 тис.дол.?
Напевно ж, що перший варіант краще.
І взагалі, відштовхуються при виборі об'єкта для подальшої аренди не від цього навіть, а від локації.
Завжди від локації.
І однуху, яку ленлорд бере і перетворює на двушку, бере тільки тому, що в потрібній йому локації він не знайшов ні однух малого розміру, ні кавалерок, бо ні для кого не тайна, що є локації де попит більше, а пропозицій нерухомості на продаж в тих локаціях зовсім мало по приємній ціні, от від того і крутяться ленлорди-беруть трьоху в старому фонді і здають покімнатно, чи переробляють на дві однухи і т.д., а не тому що однушка перероблена в двушку принесе прибутку більше ніж малогабарітна квартира і кавалерка.
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
.. дякую!
- от, те що треба!
... а то я думав, що перероблена приносить трохи більше з оренди... (так від багатьох чув)... на 1-2-3тис/грн.
...а затрати не є великими при певному плануванні - де просто робите стіну/перегородку гіпсокартоном, чи муруєте з гіпсоблоку і встановлюєте ще одні двері... - і все!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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