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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1556155715581559

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:14

  investorkiev написав:Долярчик, считай %% доходности на вложенные деньги. Что выглднее - то и бери

... так завжди роблю!
- от тільки не знаю, чи на такі перероблені двухи буде попит?
... а так, то перероблена однуха - однозначно рулить!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:36

  Долярчик написав:
  rjkz написав:
  Долярчик написав:sinus
- щоб Ви порадили прчатківцю-лендлорду: взяти для здачі в оренду в новобудові однуху(35-40м2), чи однуху 45-50м2 і зробити з неї двуху?
- другий варіант, наче, вигідніший?(дорожче можна здати)
- тільки от, чи є попит на такі перероблені квартири?

п. с.
... в ідеалі - зробити з другого варіанту 2 окремих студії! - але, це вже трохи геморно при ремонті і при здачі...... ну і для "початківця" - цей гемор х2 :roll:


Для начала надо ВЗЯТЬ деньги....

... от одні лише сміхуйочки.... - а потім дивуються, чому я тут по 100500 раз запитую одне й те саме :roll:

... нічого, може хоч пан Сінус щось конкретне/по суті напише... :?:
... а то про клеяння шпалер скотчем, то тут всі мастаки коментувати... :lol:


Якось питання не зовсім коректно поставлене!

Бо однуха 30-35 кв.м. і однуха 50 кв.м. мають різні ціни входу.

Мабуть треба, якщо порівнювати, що краще для прибутку з ренти, то брати однакові цінові категорії.

Тобто, наприклад, що краще однуха 30 кв.м. і кавалерка 15 кв.м., які разом коштують 50 тис.доларів чи однуха 50 кв.м.,яка з урахуванням перепланування та витрат по легалізації того перепланування, теж обійдеться в 50 тис.дол.?
Напевно ж, що перший варіант краще.

І взагалі, відштовхуються при виборі об'єкта для подальшої аренди не від цього навіть, а від локації.

Завжди від локації.

І однуху, яку ленлорд бере і перетворює на двушку, бере тільки тому, що в потрібній йому локації він не знайшов ні однух малого розміру, ні кавалерок, бо ні для кого не тайна, що є локації де попит більше, а пропозицій нерухомості на продаж в тих локаціях зовсім мало по приємній ціні, от від того і крутяться ленлорди-беруть трьоху в старому фонді і здають покімнатно, чи переробляють на дві однухи і т.д., а не тому що однушка перероблена в двушку принесе прибутку більше ніж малогабарітна квартира і кавалерка.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  sinus написав:а не тому що однушка перероблена в двушку принесе прибутку більше ніж малогабарітна квартира і кавалерка

.. дякую!
- от, те що треба!
... а то я думав, що перероблена приносить трохи більше з оренди... (так від багатьох чув)... на 1-2-3тис/грн.

...а затрати не є великими при певному плануванні ;) - де просто робите стіну/перегородку гіпсокартоном, чи муруєте з гіпсоблоку і встановлюєте ще одні двері... - і все!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:...а затрати не є великими при певному плануванні - де просто робите стіну/перегородку гіпсокартоном, чи муруєте з гіпсоблоку і встановлюєте ще одні двері... - і все!

сколько раз просил накинуть планировку 1к которую можно "легко и непринужденно"переделать в 2е студии, в ответ тишина...только поток подсознания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:32

... неможливого - не має! ;)

  Прохожий написав:
  Долярчик написав:...а затрати не є великими при певному плануванні - де просто робите стіну/перегородку гіпсокартоном, чи муруєте з гіпсоблоку і встановлюєте ще одні двері... - і все!

сколько раз просил накинуть планировку 1к которую можно "легко и непринужденно"переделать в 2е студии, в ответ тишина...только поток подсознания...

... я не про студії, а про те, що з ОДНОКІМНАТНОЇ - зробити ДВОХКІМНАТНУ!

п. с.
... хоч і дві студії робляться нормально, але там вже більше затрат...
- фото треба шукати, але я опишу... там має бути планування таке:
- кухня ~ 18-20м2 наприклад, ліворуч, тоді по центрі с/в, тоді праворуч кімната теж ~ 18-20м2
- то з такого варіанту можна зробити дві окремих студії, так як "мокра зона" є по центрі двох приміщень!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:39

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:
  Долярчик написав:...а затрати не є великими при певному плануванні - де просто робите стіну/перегородку гіпсокартоном, чи муруєте з гіпсоблоку і встановлюєте ще одні двері... - і все!

сколько раз просил накинуть планировку 1к которую можно "легко и непринужденно"переделать в 2е студии, в ответ тишина...только поток подсознания...

... я не про студії, а про те, що з ОДНОКІМНАТНОЇ - зробити ДВОХКІМНАТНУ!

п. с.
... хоч і дві студії робляться нормально, але там вже більше затрат...
- фото треба шукати, але я опишу... там має бути планування таке:
- кухня ~ 18-20м2 наприклад, ліворуч, тоді по центрі с/в, тоді праворуч кімната теж ~ 18-20м2
- то з такого варіанту можна зробити дві окремих студії, так як "мокра зона" є по центрі двох приміщень!

как и предполагалось, поток подсознания... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:57

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Итальянский же от 1500 только сама плитка. Не верю, что наливной пол дороже 2000 за метр. Нах он тогда вообще нужен?


Я-же говорил, что Вам это лучше не знать, чтобы не травмировать корону.

Российский намного дешевле, но г.но редкое, просто белый немецкий пол, в зависимости от слоя, эпоксид или полиуретан, какой эпоксид или полиуретан, какого цвета - дороже.
Белый-же с эффектом, скажем мрамора да еще и с чипсами - еще дороже.
Плюсы - сразу и покрытие и гидроизоляция, сумасшедшая износоустойчмвость, бесшовность (представьте себе любой конфигурации и размера помещение без единого стыка/шва или перехода), высочайшая химстойкость, возможность создавать рисунки, интарсии и тп.
В общем, классная штука во всех отношениях кроме одного - экстремальная вредность во время проведения работ, но, лучших европейских производителей, безопасность после полимеризации. Еще сильно зависит от площади помещения и размера тары поставки - если Вам надо сделать сверх кратной тары объем, то все равно надо братьполностью комплект - а он дорогой.

И, кстати, насчет "итальянского" керамогранита -Вам лучше не знать сколько он стоит в закупке в Италии и почему отпускная цена для рынка Украины намного ниже "точнотакого-же" для Германии. :mrgreen:

ЗЫ: Кстати, Макс, как там Ваш лендлорд - словил Вас? Ибо в Ылитном АППСе ценник на 2к уже начал налезать на вашу сталинку. Обрадуйте нас Вашими талантами спускать рвачей-лендлордов на землю.

Начинаю понимать. Хороший ремонт от rjkz начинается от 2500 долл. США на метре.
С лендлордом у нас разговор короткий: "Мне сегодня платить недосуг, приходите завтра". Ну и все, собственно.
airmax78
 
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