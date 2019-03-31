Додано: Вів 13 сер, 2019 14:36

Долярчик написав: rjkz написав: Долярчик написав: sinus

- щоб Ви порадили прчатківцю-лендлорду: взяти для здачі в оренду в новобудові однуху(35-40м2), чи однуху 45-50м2 і зробити з неї двуху?

- другий варіант, наче, вигідніший?(дорожче можна здати)

- тільки от, чи є попит на такі перероблені квартири?



п. с.

... в ідеалі - зробити з другого варіанту 2 окремих студії! - але, це вже трохи геморно при ремонті і при здачі...... ну і для "початківця" - цей гемор х2 - щоб Ви порадили прчатківцю-лендлорду:для здачі в оренду в новобудові однуху(35-40м2), чи однуху 45-50м2 і зробити з неї двуху- другий варіант, наче, вигідніший?(дорожче можна здати)- тільки от, чи є попит на такі перероблені квартири?п. с.... в ідеалі - зробити з другого варіанту 2 окремих студії! - але, це вже трохи геморно при ремонті і при здачі...... ну і для "початківця" - цей гемор х2



Для начала надо ВЗЯТЬ деньги.... Для начала надо ВЗЯТЬ деньги....

... от одні лише сміхуйочки.... - а потім дивуються, чому я тут по 100500 раз запитую одне й те саме



... нічого, може хоч пан Сінус щось конкретне/по суті напише...

... а то про клеяння шпалер скотчем, то тут всі мастаки коментувати... ... от одні лише сміхуйочки.... - а потім дивуються, чому я тут по 100500 раз запитую одне й те саме... нічого, може хоч пан Сінус щось конкретне/по суті напише...... а то про клеяння шпалер скотчем, то тут всі мастаки коментувати...

Якось питання не зовсім коректно поставлене!Бо однуха 30-35 кв.м. і однуха 50 кв.м. мають різні ціни входу.Мабуть треба, якщо порівнювати, що краще для прибутку з ренти, то брати однакові цінові категорії.Тобто, наприклад, що краще однуха 30 кв.м. і кавалерка 15 кв.м., які разом коштують 50 тис.доларів чи однуха 50 кв.м.,яка з урахуванням перепланування та витрат по легалізації того перепланування, теж обійдеться в 50 тис.дол.?Напевно ж, що перший варіант краще.І взагалі, відштовхуються при виборі об'єкта для подальшої аренди не від цього навіть, а від локації.Завжди від локації.І однуху, яку ленлорд бере і перетворює на двушку, бере тільки тому, що в потрібній йому локації він не знайшов ні однух малого розміру, ні кавалерок, бо ні для кого не тайна, що є локації де попит більше, а пропозицій нерухомості на продаж в тих локаціях зовсім мало по приємній ціні, от від того і крутяться ленлорди-беруть трьоху в старому фонді і здають покімнатно, чи переробляють на дві однухи і т.д., а не тому що однушка перероблена в двушку принесе прибутку більше ніж малогабарітна квартира і кавалерка.