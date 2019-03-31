Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Итальянский же от 1500 только сама плитка. Не верю, что наливной пол дороже 2000 за метр. Нах он тогда вообще нужен?
Я-же говорил, что Вам это лучше не знать, чтобы не травмировать корону.
Российский намного дешевле, но г.но редкое, просто белый немецкий пол, в зависимости от слоя, эпоксид или полиуретан, какой эпоксид или полиуретан, какого цвета - дороже. Белый-же с эффектом, скажем мрамора да еще и с чипсами - еще дороже. Плюсы - сразу и покрытие и гидроизоляция, сумасшедшая износоустойчмвость, бесшовность (представьте себе любой конфигурации и размера помещение без единого стыка/шва или перехода), высочайшая химстойкость, возможность создавать рисунки, интарсии и тп. В общем, классная штука во всех отношениях кроме одного - экстремальная вредность во время проведения работ, но, лучших европейских производителей, безопасность после полимеризации. Еще сильно зависит от площади помещения и размера тары поставки - если Вам надо сделать сверх кратной тары объем, то все равно надо братьполностью комплект - а он дорогой.
И, кстати, насчет "итальянского" керамогранита -Вам лучше не знать сколько он стоит в закупке в Италии и почему отпускная цена для рынка Украины намного ниже "точнотакого-же" для Германии.
ЗЫ: Кстати, Макс, как там Ваш лендлорд - словил Вас? Ибо в Ылитном АППСе ценник на 2к уже начал налезать на вашу сталинку. Обрадуйте нас Вашими талантами спускать рвачей-лендлордов на землю.
Начинаю понимать. Хороший ремонт от rjkz начинается от 2500 долл. США на метре. С лендлордом у нас разговор короткий: "Мне сегодня платить недосуг, приходите завтра". Ну и все, собственно.
Нет, Макс, я применяю экономные комплексные решения с учетом долговременной эксплуатации. Вы-же не хотите вникать в нюансы, а они у меня в готовом виде ввиду профессионального и лендлордного опыта. Иногда дорогие материалы выгодно применять....и порой на м2 они дешевле дешевых . Как Вы думаете - что дешевле - штучный паркет за 300 грн или трехслойная паркетная доска за 50 евро? Подсказка - задачка со звездочкой. Или какой ламинат дешевле - за 120 гривен резалт или за 15 евро, скажем Квик-степ или Мейстер? Какой грунт дешевле - СТ17 за 500 грн или немецкий за 50 евро? Кстати, Максим, я-бы не советовал долго бегать от лендлорда. Понимаете какая вещь, они нервные сейчас стали - раз не словили арендатора, второй, а потом арендатор приходит домой после трудового дня, а замок не открывается...или отключено электричество...или вода...в такую-то жару (НЕ!Ну шо этот Зе себе позволяет?!!! Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
rjkz написав:Как Вы думаете - что дешевле - штучный паркет за 300 грн или трехслойная паркетная доска за 50 евро? Подсказка - задачка со звездочкой. Или какой ламинат дешевле - за 120 гривен резалт или за 15 евро, скажем Квик-степ или Мейстер? Какой грунт дешевле - СТ17 за 500 грн или немецкий за 50 евро?
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"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
rjkz написав:Как Вы думаете - что дешевле - штучный паркет за 300 грн или трехслойная паркетная доска за 50 евро? Подсказка - задачка со звездочкой. Или какой ламинат дешевле - за 120 гривен резалт или за 15 евро, скажем Квик-степ или Мейстер? Какой грунт дешевле - СТ17 за 500 грн или немецкий за 50 евро?
2 2 1
222 Для получения одинакового результата надо или немецкий развести сильно водой или ст17 грунтовать 2 раза. Если грунтовать стяжку пола, то тест на качество грунтования - вылить на прогрунтованный квадратный метр поверхности за 1 раз с расходом 150 грамм на метр стакан воды и за полчаса пятно воды не должно заметно уменьшиться. Ст 17 такой тест проходит при условии как минимум двойного нанесения. При этом, как правило, дорогой немецкий грунт (я сейчас имею ввиду некоторый конкретный грунт-концентрат), чтобы догнать до состояния ст17 надо хорошо разбавить водой (1 к . Прошу прощения, если наступил на больной мозоль.
rjkz написав:Я-же говорил, что Вам это лучше не знать, чтобы не травмировать корону.
Российский намного дешевле, но г.но редкое, просто белый немецкий пол, в зависимости от слоя, эпоксид или полиуретан, какой эпоксид или полиуретан, какого цвета - дороже. Белый-же с эффектом, скажем мрамора да еще и с чипсами - еще дороже. Плюсы - сразу и покрытие и гидроизоляция, сумасшедшая износоустойчмвость, бесшовность (представьте себе любой конфигурации и размера помещение без единого стыка/шва или перехода), высочайшая химстойкость, возможность создавать рисунки, интарсии и тп. В общем, классная штука во всех отношениях кроме одного - экстремальная вредность во время проведения работ, но, лучших европейских производителей, безопасность после полимеризации. Еще сильно зависит от площади помещения и размера тары поставки - если Вам надо сделать сверх кратной тары объем, то все равно надо братьполностью комплект - а он дорогой.
И, кстати, насчет "итальянского" керамогранита -Вам лучше не знать сколько он стоит в закупке в Италии и почему отпускная цена для рынка Украины намного ниже "точнотакого-же" для Германии.
ЗЫ: Кстати, Макс, как там Ваш лендлорд - словил Вас? Ибо в Ылитном АППСе ценник на 2к уже начал налезать на вашу сталинку. Обрадуйте нас Вашими талантами спускать рвачей-лендлордов на землю.
Начинаю понимать. Хороший ремонт от rjkz начинается от 2500 долл. США на метре. С лендлордом у нас разговор короткий: "Мне сегодня платить недосуг, приходите завтра". Ну и все, собственно.
Нет, Макс, я применяю экономные комплексные решения с учетом долговременной эксплуатации. Вы-же не хотите вникать в нюансы, а они у меня в готовом виде ввиду профессионального и лендлордного опыта. Иногда дорогие материалы выгодно применять....и порой на м2 они дешевле дешевых . Как Вы думаете - что дешевле - штучный паркет за 300 грн или трехслойная паркетная доска за 50 евро? Подсказка - задачка со звездочкой. Или какой ламинат дешевле - за 120 гривен резалт или за 15 евро, скажем Квик-степ или Мейстер? Какой грунт дешевле - СТ17 за 500 грн или немецкий за 50 евро? Кстати, Максим, я-бы не советовал долго бегать от лендлорда. Понимаете какая вещь, они нервные сейчас стали - раз не словили арендатора, второй, а потом арендатор приходит домой после трудового дня, а замок не открывается...или отключено электричество...или вода...в такую-то жару (НЕ!Ну шо этот Зе себе позволяет?!!! Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Все очень сложно. Я подпишу договор с Alterhouse и они мне сделают за 450 долл. США метр под ключ из самых лучших материалов. Я даже вникать не буду. А с лендлордом у нас есть четкая договоренность: его свобода заканчивается там, где начинается моя. А моя начинается прямо за дверью арендуемой квартиры. Поэтому не думаю, что такой мрачный сценарий возможен. Это будет нарушением договоренностей.
rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу. Действует. Уходит.
Долярчик написав:[quote=...а затрати не є великими при певному плануванні - де просто робите стіну/перегородку гіпсокартоном, чи муруєте з гіпсоблоку і встановлюєте ще одні двері... - і все!
сколько раз просил накинуть планировку 1к которую можно "легко и непринужденно"переделать в 2е студии, в ответ тишина...только поток подсознания...
... я не про студії, а про те, що з ОДНОКІМНАТНОЇ - зробити ДВОХКІМНАТНУ!
п. с. ... хоч і дві студії робляться нормально, але там вже більше затрат... - фото треба шукати, але я опишу... там має бути планування таке: - кухня ~ 18-20м2 наприклад, ліворуч, тоді по центрі с/в, тоді праворуч кімната теж ~ 18-20м2 - то з такого варіанту можна зробити дві окремих студії, так як "мокра зона" є по центрі двох приміщень![/quote] ===== как и предполагалось, поток подсознания... [/quote] ========= ... ну от що, що не зрозуміло? - все треба розжовувати..... кидаю фото.
... що, хіба важко з такої зробити ДВІ окремих студії і по окремому с/в на кожну?
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 13 сер, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
airmax78 написав:Начинаю понимать. Хороший ремонт от rjkz начинается от 2500 долл. США на метре. С лендлордом у нас разговор короткий: "Мне сегодня платить недосуг, приходите завтра". Ну и все, собственно.
Нет, Макс, я применяю экономные комплексные решения с учетом долговременной эксплуатации. Вы-же не хотите вникать в нюансы, а они у меня в готовом виде ввиду профессионального и лендлордного опыта. Иногда дорогие материалы выгодно применять....и порой на м2 они дешевле дешевых . Как Вы думаете - что дешевле - штучный паркет за 300 грн или трехслойная паркетная доска за 50 евро? Подсказка - задачка со звездочкой. Или какой ламинат дешевле - за 120 гривен резалт или за 15 евро, скажем Квик-степ или Мейстер? Какой грунт дешевле - СТ17 за 500 грн или немецкий за 50 евро? Кстати, Максим, я-бы не советовал долго бегать от лендлорда. Понимаете какая вещь, они нервные сейчас стали - раз не словили арендатора, второй, а потом арендатор приходит домой после трудового дня, а замок не открывается...или отключено электричество...или вода...в такую-то жару (НЕ!Ну шо этот Зе себе позволяет?!!! Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Все очень сложно. Я подпишу договор с Alterhouse и они мне сделают за 450 долл. США метр под ключ из самых лучших материалов. Я даже вникать не буду. А с лендлордом у нас есть четкая договоренность: его свобода заканчивается там, где начинается моя. А моя начинается прямо за дверью арендуемой квартиры. Поэтому не думаю, что такой мрачный сценарий возможен. Это будет нарушением договоренностей.
Правильно, Максим, не надо вникать - дайте людям заработать. Только жить в этом Вам придется и, когда через несколько лет Вы решите что пора делать новый ремонт, то эту компанию вряд-ли найдете. Договоренности нарушаться и не будут. А вот дверь останется. Закрытая. )Не знаю где в Вашем (пардон, в доме Вашего арендодателя) отключается электричество и вода, в новостроях-то оно как правило вне квартиры. В любом случае, Максим, Вы можете нарваться на неприятности. Я удивляюсь просто долготерпению Вашего лендлорда, которое можно было-бы понять в мае или июне, но не в августе и уж точно не в сентябре (а для того, чтобы не пропустить высокий сезон ему надо или с Вами новые договоренности заключить или выселить не позже последней недели августа).